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сегодня, 17:26 0

Благовещенская полиция занялась историей о цирке, собирающем деньги со школьников

Благовещенская полиция занялась историей о цирке, собирающем деньги со школьников
Фото: www.kazan.kp.ru

Полиция Благовещенска начала проверку по информации о подозрительном цирке. Как сообщалось ранее, школьникам поступило предложение поучаствовать в некоей благотворительной акции и пойти на представление приезжего цирка. При этом деньги, собранные от продажи билетов, пообещали направить на помощь Дому ребенка или детям-инвалидам.

В школах пояснили, что с предложением пойти в цирк к ним обратились, как они себя назвали, представители министерства социальной защиты, однако в самом ведомстве сказали, что это не их сотрудники. В Доме ребенка ответили, что с предложением о помощи к ним никто не обращался.

В итоге осталось неясным, кто стоит за организацией массовых походов школьников в цирк и куда хотели потратить собранные от продажи билетов деньги. Все это выяснит полиция города.

Между тем из школ приходит информация, что выступление цирка отменили и школьникам возвращают деньги за билеты.

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#дети #жизнь #закон

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