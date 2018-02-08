Благовещенская полиция занялась историей о цирке, собирающем деньги со школьников

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В школах пояснили, что с предложением пойти в цирк к ним обратились, как они себя назвали, представители министерства социальной защиты, однако в самом ведомстве сказали, что это не их сотрудники. В Доме ребенка ответили, что с предложением о помощи к ним никто не обращался.

В итоге осталось неясным, кто стоит за организацией массовых походов школьников в цирк и куда хотели потратить собранные от продажи билетов деньги. Все это выяснит полиция города.

Между тем из школ приходит информация, что выступление цирка отменили и школьникам возвращают деньги за билеты.