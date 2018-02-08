В 2018 году в Приамурье должны отловить 228 бездомных животных

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В Амурском управлении ветеринарии утвердили количество животных, подлежащих отлову в 2018 году. Областных средств хватило на 228 собак. Это количество и распределили по городам и районам региона.

Из городов самая большая квота досталась Благовещенску. Областному центру выделили средства на отлов 50 животных. На втором месте Свободный – 19, на третьем Зея и Циолковский – им предстоит отловить 10 животных. У Прогресса и Белогорска – по 8 квот, 6 – у Тынды и по 3 – у Райчихинска и Шимановска.

Из районов больше всего досталось Благовещенскому (15) и Серышевскому (10). По 8 квот – в Архаринском, Белогорском, Бурейском, Завитинском, Ивановском, Константиновском, Тамбовском и Тындинском районах.

В Зейском, Мазановском, Октябрьском, Ромненском, Селемджинском и Шимановском выделены средства на отлов и содержание трех животных. А в Магдагачинском, Михайловском, Свободненском и Сковородинском – на одного животного.

«При распределении мы однозначно учитываем информацию, поступающую из районов: смотрим статистику по укусам людей. Есть муниципалитеты, которые на протяжении трех лет не заключали контракты на отлов и содержание животных – мы им меньше квот даем. Но контракты не заключались не по их вине, а по той причине, что нет служб, которые занимаются отловом безнадзорных животных. Есть такие муниципалитеты, которые по 6 раз объявляли аукционы, а участники не выходили ни разу. Самая большая проблема в отдаленных районах», – рассказали в областном управлении ветеринарии и племенного животноводства.

Чтобы заниматься отловом и участвовать в конкурсах на заключение контракта по регулированию численности, необходимо соблюсти ряд условий. «Исполнитель, осуществляющий регулирование численности безнадзорных животных должен быть укомплектован работниками, оборудованием и средствами для осуществления деятельности по отлову и транспортировке безнадзорных животных, а также должен иметь на праве собственности или ином законном праве специально оборудованное помещение для временного содержания отловленных безнадзорных животных, а также универсальное сканирующее устройство для считывания информации с микрочипа при поступлении в приют безнадзорного животного с микрочипом», – говорится в техническом задании к аукциону, объявленному в Райчихинске.

И это далеко не полный список требований. Что касается количества животных, то оно напрямую зависит от средств, выделенных из областного кошелька. Ежегодно на отлов и содержание в бюджете предусматривается 5 миллионов рублей. С 2014 года – начала действия регионального закона о регулировании численности безнадзорных животных на территории области – этих средств хватало на 300 хвостатых. Теперь – на 228, такая же цифра была и в 2017 году. Деньги идут на отлов, транспортировку, содержание животного и медицинские услуги, к примеру, стерилизацию или эвтаназию, если это необходимо.

Также деньги выделяются на организацию приюта, коммунальные платежи и заработную плату работников. На эту статью в 2018 году предусмотрено немногим более 10 тысяч рублей в месяц.

Всего, судя по подсчетам, одно животное обходится бюджету региона в 21 323, 92 копейки. Эта сумма идет на отлов и дальнейший уход в течение 6 месяцев. Дальше, по закону, хвостатые становятся собственностью муниципалитетов.

«Через полгода животное переходит в собственность муниципалитета. Дальнейший порядок принимает каждый муниципалитет. Собаки ведь приравнены к вещам, а по Гражданскому кодексу, если владелец пользуется вещью больше шести месяцев, она переходит в собственность владельца. И соответственно, финансирование ложится на плечи муниципалитета», – пояснили в управлении ветеринарии.