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сегодня, 16:54 1

Приамурье вошло в пятерку регионов РФ с наиболее романтичными жителями

Приамурье вошло в пятерку регионов РФ с наиболее романтичными жителями
Фото: 100dorog.ru

14 февраля во всем мире отмечается День святого Валентина. В преддверии праздника специалисты CupoNation составили необычный рейтинг. В его основе «индекс романтичности», то есть средний показатель популярности романтичных поисковых запросов в Google за последние три года, сообщает Sakhalife.ru. Приамурье заняло в рейтинге четвертое место.

Первое место оказалось за Якутией. На второй строчке расположился Хабаровский край, третью заняла Астраханская область. Пятое место в рейтинге досталось Ставропольскому краю, шестое – Иркутской области, седьмое – Краснодарскому краю, восьмое – Республике Адыгея, девятое – Приморскому краю и десятое – Калмыкии.

Кроме того, специалисты оценили интернет-популярность Дня святого Валентина за последние три года в регионах России с помощью Google Trends. Оказалось, что набольший интерес праздник вызывает у жителей Хабаровского края, Еврейской автономной области и Амурской области – Приамурье расположилось в этом рейтинге на 3-м месте. Четвертая строчка досталась Камчатскому краю, пятая – Якутии, шестая – Забайкальскому краю, седьмая – Республике Алтай, восьмая – Республике Адыгея, девятая – Сахалинской области и десятая – Приморью.

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#праздники

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Комментарии
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  • Чит@тель

    Чит@тель
    55 минут назад

    Почитайте историю возникновения этого праздника и поймете что праздник не наш

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