Приамурье вошло в пятерку регионов РФ с наиболее романтичными жителями

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Первое место оказалось за Якутией. На второй строчке расположился Хабаровский край, третью заняла Астраханская область. Пятое место в рейтинге досталось Ставропольскому краю, шестое – Иркутской области, седьмое – Краснодарскому краю, восьмое – Республике Адыгея, девятое – Приморскому краю и десятое – Калмыкии.

Кроме того, специалисты оценили интернет-популярность Дня святого Валентина за последние три года в регионах России с помощью Google Trends. Оказалось, что набольший интерес праздник вызывает у жителей Хабаровского края, Еврейской автономной области и Амурской области – Приамурье расположилось в этом рейтинге на 3-м месте. Четвертая строчка досталась Камчатскому краю, пятая – Якутии, шестая – Забайкальскому краю, седьмая – Республике Алтай, восьмая – Республике Адыгея, девятая – Сахалинской области и десятая – Приморью.