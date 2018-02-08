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сегодня, 16:39 1

Скандал у судебных приставов: бывшая сотрудница хотела присвоить почти 3 миллиона рублей

Скандал у судебных приставов: бывшая сотрудница хотела присвоить почти 3 миллиона рублей
Фото: ysia.ru

В Амурском управлении ФССП выявили факт мошенничества. Бывшая сотрудница ведомства, используя служебное положение, попыталась присвоить себе более 2,5 миллиона рублей. Для этого она прибегла к помощи подельников – экс-сотрудника службы и его знакомого.

По информации амурского управления МВД, в ноябре прошлого года амурчанка, работавшая в государственном учреждении, обманув свое руководство, ввела недостоверные сведения относительно сторон исполнительного производства и перечислила с расчетного счета ведомства на расчетный счет благовещенца более 2,5 миллионов рублей.

Позже выяснилось, что к преступлению причастны еще двое жителей Благовещенска. Это 27-летний экс-сотрудник ФССП и его знакомый 1990 года рождения. По версии следствия, именно они нашли человека, на счет которого были переведены похищенные деньги. При этом последний о противозаконных намерениях обвиняемых ничего не знал.

По результатам проведенных совместных мероприятий группы по противодействию коррупции УФССП России по Амурской области и сотрудников УФСБ России Амурской области, правоохранительными органами возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские совместно с сотрудниками УФСБ задержали злоумышленников по месту жительства. В настоящий момент экс-сотрудники учреждения заключены под стражу, еще один фигурант уголовного дела находится под домашним арестом.

Все обстоятельства произошедшего будут установлены в ходе дальнейшего расследования уголовного дела.

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#закон #криминал #происшествия

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Комментарии
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  • Егорий

    Егорий
    1 час назад

    Дурацкий заголовок:СКАНДАЛ У СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ: БЫВШАЯ СОТРУДНИЦА ХОТЕЛА ПРИСВОИТЬ БОЛЕЕ 2,5 МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ. Из заголовка напрашивается, что бывшая сотрудница службы судебных приставов. По тексту же - вообще не понятно чего она сотрудница...

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