Приамурье не высылает северокорейских рабочих

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Высылка северокорейских рабочих началась в некоторых регионах России. Об этом, как сообщают федеральных СМИ, заявил посол России в Пхеньяне Александр Мацегора. В амурском правительство сообщили, подобные директивы они не получали.

«В настоящее время на территории Амурской области осуществляют трудовую деятельность 709 иностранных работников из КНДР. Большая часть – 430 человек – заняты в лесном хозяйстве, 254 – в строительстве и еще 25 – в сельском хозяйстве. У данных граждан имеются действующие разрешения на работу в рамках квоты 2017 года. Новые разрешения иностранным работникам из КНДР в настоящее время не выдаются, поскольку квота на 2018 год – нулевая», – объяснила начальник отдела регулирования внешней трудовой миграции министерства внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства Амурской области Татьяна Якименко.

В 2017 году квота на северокорейских рабочих составляла 1 430 человек. Сокращение квот амурских предпринимателей не обрадовало. В условиях дефицита кадров для многих это был выход.

«Для нас вопрос привлечения работников из КНДР был всегда экономическим. Но он без всяких на то оснований политизируется. В Амурской области по разным причинам есть дефицит рабочей силы, и привлечение работников из соседней КНДР – вариант не самый плохой. Необходимо учитывать, что корейцы начали проживать на территории современного российского Дальнего Востока практически одновременно с русскими, и серьезных проблем совместного проживания русских и корейцев никогда не было», – сказал один из благовещенских предпринимателей, привлекающий на работу северокорейцев.

О том, что некоторые регионы уже высылают северокорейских рабочих, заявил посол России Александр Мацегора. «Запрет на рабочих из КНДР будет ударом по российской экономике, но мы решения СБ ООН выполняем неукоснительно», – приводит слова дипломата РИА Новости.

Ежегодно Россия выдавала гражданам КНДР 12-15 тысяч виз, 90 % из которых – краткосрочные рабочие. В России трудилось около 35 тысяч северокорейцев. Основные сферы работы: строительство, сельское хозяйство, рыбная промышленность.

Совет Безопасности ООН единогласно ввел новые санкции в отношении КНДР, которые значительно ограничат экспортные и импортные возможности, в том числе квоты на выдачу разрешений на работу. Владимир Путин подписал указ о мерах по выполнению резолюции в октябре прошлого года.