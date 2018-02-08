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сегодня, 16:13 0

Родители амурских выпускников снова напишут ЕГЭ по русскому языку

Родители амурских выпускников снова напишут ЕГЭ по русскому языку

В Амурской области родители выпускников вновь смогут поменяться местами со своими детьми. Взрослых приглашают принять участие в необычной акции – самим написать ЕГЭ по русскому языку.

Проверить свои знания могут все желающие родители. Оно запланировано на 20 февраля. Предполагается, что к акции присоединятся и муниципалитеты области.

Экзаменуемым необходимо заранее обратиться к координаторам ЕГЭ, которые есть в каждой школе. Помимо родителей, возможность сдать экзамен предоставляется чиновникам, общественным и творческим деятелям, спортсменам, а также представителям СМИ. Участники пройдут всю процедуру ЕГЭ: от рамки металлодетектора до получения результатов; увидят, как проходит регистрация на экзамен, организуется размещение в аудиториях, как осуществляются печать и сканирование контрольных измерительных материалов, как выглядят контрольно-измерительные материалы (КИМ) ЕГЭ 2018 года по русскому языку.

Акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» проходит в России второй раз. Впервые она состоялась 7 февраля 2017 года. Тогда к ней присоединились более трех тысяч родителей из 50 регионов страны. В Амурской области проверить свои знания по русскому языку решились около 1 000 человек.

Участники позитивно восприняли акцию, поэтому мероприятие было решено сделать традиционным, сообщает пресс-служба министерства образования и науки Амурской области.

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#образование #школа

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