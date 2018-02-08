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«Продавец жжот»: в Приамурье объявлен конкурс смешных нелепостей в рекламе

«Продавец жжот»: в Приамурье объявлен конкурс смешных нелепостей в рекламе
Фото: livejournal.com

Конкурс на смешные нелепости в рекламе в потребительской сфере объявили в амурском управлении Роспотребнадзора. Работы принимают до середины марта, подвести итоги в ведомстве собираются ко Всемирному дню защиты прав потребителей.

Для участия в конкурсе необходимо предоставить образцы товаров или их фото, оригиналы или копии этикеток, чеков и прочего, которые содержат в себе смешные нелепости. Все это можно принести в управление или территориальные отделы либо прислать по электронной почте ведомства.

«Целью конкурса является привлечение внимания жителей Амурской области к вопросам защиты прав потребителей товаров, работ, услуг. Задачи конкурса: развитие навыков грамотного потребительского поведения, повышение уровня знаний потребительского законодательства», – говорится на сайте амурского управления Роспотребнадзора.

Работы принимаются до 13 марта 2018 года. Выбирать победителя будет комиссия, в состав которой войдут представители управления и отдела защиты прав потребителей. Огласить результаты должны накануне Всемирного дня защиты прав потребителей, который отмечается 15 марта. Победителя наградят дипломом и подарком. Каким именно, не сообщается.

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#конкурсы

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Комментарии
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  • Wor4chun

    Wor4chun
    1 час назад

    Одна известная в Благовещенске фирма долгое время показывала рекламу по ТВ со следующим текстом "до 31 августа заказав у нас окна под ключ, мы купим ваши старые или деревянные окна". Смысл получался в следующем Фирма заказывает сама у себя окна и закупает у населения старые. А ведь так просто при создании рекламного ролика найти филолога для проверки текста.

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