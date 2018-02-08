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В Приамурье может появиться структура, которая займется штрафами за нарушение ПДД

В Приамурье может появиться структура, которая займется штрафами за нарушение ПДД
Фото: www.interfax.ru

В регионах России могут появиться структуры, занимающиеся вместо ГИБДД оформлением и сбором штрафов за нарушения правил дорожного движения, которые зафиксировали автоматические камеры. Предполагается, что структуры, созданные местными властями, смогут заключать соглашения с МВД и будут работать по аналогии с Московской административной дорожной инспекцией.

Как пишут «Известия», инициатива по созданию подобных структур принадлежит российскому правительству. Внесенный кабмином законопроект о передаче части полномочий МВД по оформлению и назначению штрафов за нарушение ПДД московским властям Госдума приняла в первом чтении в декабре 2017 года. Документ затрагивал почти 40 нарушений, которые фиксируют автоматические камеры, – превышение скорости, проезд на красный свет, заезд на выделенную полосу и другие.

Ко второму чтению правительство приняло решение разрешить всем желающим регионам взять на себя полномочия по обработке фото- и видеоматериалов и сбору штрафов. К перечню нарушений, которые они смогут администрировать, добавится управление автомобилем без полиса ОСАГО.

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#закон #транспорт

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Комментарии
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  • Kats

    Kats
    1 час назад

    Да когда ж вы перестанете дармоедов плодить? Одни сплошные типа бюджетники.....всех на дороги - на каждом перекрестке по гайцу и не будет штрафов, просто нарушать не будут!

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