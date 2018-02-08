Мама сына-инвалида два года добивалась в Благовещенске положенной им квартиры

Сыну Инессы поставлен диагноз: грубая задержка психоречевого развития, аутический синдром, умственная отсталость. Ему были необходимы постоянные реабилитации в неврологии, наблюдение квалифицированных врачей, которых нет в Завитинске, а также – детский сад с дефектологами и логопедами.

«Нам по диагнозу положена была квартира, отдельная жилплощадь: 18 квадратных метров плюс отдельная комната не меньше 15 квадратных метров, потому что мы с сыном разнополые. У меня ребенок-инвалид один, но детей у меня двое», – рассказала молодая мама.

По ее словам, квартиру приходилось выбивать долго. Власти предлагали жилье в отдаленном районе – в Белогорье. Однако в областном центре есть всего два детских сада со специализированными группами, и оба они далеко от Белогорья. В благовещенском жилищном центре ей подсказали, что можно написать заявление, поменять льготу на денежный эквивалент, и уже самостоятельно купить квартиру.

«Но это было очень нелегко сделать, потому что очень много инстанций пришлось пройти, – призналась девушка. – Сначала я просто переехала в Благовещенск и еще не знала, что нам что-то положено. Узнала случайно от такой же мамочки, что есть перечень диагнозов, по которым можно получить отдельную жилплощадь. Начала бегать по инстанциям».

В благовещенском жилищном центре сказали собрать пакет документов, чтобы сначала семью признали малоимущей. Примерно через полгода ожиданий девушка обратилась в прокуратуру. Состоялся суд, который признал правоту семьи, нуждающейся в жилье. После этого в жилищном центре маму с детьми поставили на специализированную очередь для инвалидов. Но затем, рассказала Инесса, еще около четырех месяцев она пыталась забрать у приставов исполнительный лист, чтобы получить денежную компенсацию. Потом снова был судебный процесс.

«Судебные тяжбы закончились тем, что новая оценка дала стоимость – 56 тысяч за квадратный метр, и мне положены 1 865 714 рублей, – рассказала Инесса Фролова. – В течение трех месяцев я, по идее, должна получить деньги. Но мне говорят опять нести к приставам. Там опять полгода ждать. Знакомый юрист посоветовал мне исполнительный лист отнести сразу в финансовый отдел администрации. И после этого в самый последний месяц мне выдали деньги. Но, для того чтобы их снять, нужно, чтобы органы опеки одобрили. Соответственно, мы собирали опять же пакет документов. Потом искали квартиру, органы опеки ее одобрили – и мы ее, наконец, купили».

Подробнее историю борьбы молодой мамы за квартиру для сына-инвалида можно прочитать на Амур.инфо в разделе «Простые вопросы».