Суд в Хабаровске продолжается: Анар Аллахверанов не собирался убивать Драчева

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8 февраля в Хабаровском краевом суде началось очередное слушание дела об убийстве чемпиона мира и Европы по пауэрлифтингу Андрея Драчёва. Судят бойца смешанных единоборств Анара Аллахверанова, которого обвиняют в убийстве из хулиганских побуждений.

Сайт DVHAB.ru ведет прямую текстовую трансляцию из зала суда. Заседание, как пояснил секретарь суда, затянется на весь день. В деле более десяти томов, для изучения понадобится много времени.

Как рассказал свидетель Кирилл Семенов, работающий охранником в кафе, около которого произошла драка, приезжавшие в ту ночь полицейские винили в конфликте именно Андрея Драчёва, просили его успокоиться. Семенов предположил, что виноватым правоохранители считали Андрея из-за его габаритов — пауэрлифтер был выше и крупнее Аллахверанова.

Всего стычек было три, рассказал свидетель. Сначала со стороны Аллахверанова не было угроз в адрес Драчёва. Но во время конфликта и тот и другой оскорбляли друг друга. «Я разнимал их во время первой драки... Но они так и не разошлись. Выяснять отношения "раз на раз" предложил Андрей Драчёв», – пояснил свидетель.

По его словам, после второй стычки Аллахверанов отказался драться. Но Андрей не пожелал прекращать бой и предложил закончить поединок сейчас же. Он пропустил несколько ударов в голову, и хотел реванша. У него уже был сломан нос, но он сказал: «Попал, так попал. Продолжаем». После этого Аллахверанов начал его бить, а потом уже упавшего Андрея – добивать.

«Я не могу пояснить, почему никто не вмешался в конфликт и не пресек драку. Все стояли и просто смотрели. Молча...» – рассказал Кирилл.







К тому же несколько раз к месту, где происходила драка, подъезжали полицейские. «Андрей был в крови, и уже в тот момент ему была необходима помощь медиков. Правоохранители по какой-то причине уехали. Их не смутило разбитое лицо Андрея», – продолжил он.

«Когда Андрей захрипел, я побежал вызывать скорую, а Аллахверанов уехал на такси», – завершил свой рассказ свидетель.

Анар Аллахверанов признал свою вину, но не согласился со статьей, которую ему вменяют. С его слов, он не намеревался убивать Андрея Драчёва, а желал лишь проучить его за оскорбление. Более того, обвиняемый, по словам защиты, трижды предлагал Андрею Драчёву прекратить бой. Разобраться в достоверности этого факта предстоит суду.

«Вас обвиняют в умышленном убийстве из хулиганских побуждений. В ходе разбирательств будет выяснена доля вашей вины в данном преступлении», – сказала Аллахверанову судья.

Процесс перешел к этапу судебного следствия, на котором будут допрошены свидетели по делу, изучены представленные улики и заключения экспертов.

Андрей Драчёв погиб 20 августа 2017 года во время драки с Анаром Аллахверановым у кафе в центре Хабаровска.





Конфликт между Аллахверановым и Драчёвым, по свидетельству очевидцев, возник на почве спора о том, какой вид спорта дает больше преимуществ на ринге. Между участниками драки были три стычки, в ходе последней Аллахверанов ударом ноги с разворота сбил Драчёва на асфальт и несколько раз ударил лежащего в голову кулаком.

После гибели оппонента Аллахверанов скрылся, спустя месяц он явился с повинной и был заключен под стражу.

Драчёв в 2011 году стал чемпионом мира по пауэрлифтингу в командном зачете, а также завоевал второе место в личном первенстве в весовой категории до 120 килограммов. Был также чемпионом Европы по пауэрлифтингу. В последние годы занимался бодибилдингом.

Аллахверанов занимался смешанными единоборствами в хабаровском клубе.