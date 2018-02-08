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сегодня, 14:58 2

С собаками и автоматами: китайцы показали, как патрулируют границу с Приамурьем

С собаками и автоматами: китайцы показали, как патрулируют границу с Приамурьем
Фото: russian.dbw.cn

В Интернете опубликованы фотографии, запечатлевшие рабочие будни китайских пограничников на границе с Приамурьем. Они охраняют границу в уезде Мохэ провинции Хэйлунцзян, который граничит со Сковородинским районом Амурской области.

Как отмечает сайт «Партнеры», сейчас температура воздуха в Мохэ опустилась до минус 40 градусов. Климат в этом районе очень суров. В течение года температура может опускаться до 52,3 градуса со знаком минус. Безморозный период здесь составляет всего 80 дней. Несмотря на сложные климатические условия, патрулирование границы не останавливается.

Просмотров всего: 526

#Китай

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Комментарии
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  • Сэр

    Сэр
    2 часа назад

    "Безморозный период здесь составляет всего 80 дней" - в заполярье служат :-)

  • vadis

    vadis
    1 час назад

    Мохэ - самый северный город Китая. А нам, как бы, чуть южнее, чем Сковородино )))

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