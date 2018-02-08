Благовещенцев снова приглашают в торговый центр подозрительные личности

Горожане снова начали сообщать о двух молодых людях, которые приглашают жильцов на мероприятие в один из торговых центров. Одной благовещенке даже удалось сфотографировать зазывал через глазок входной двери. По словам девушки, мужчины выглядят очень подозрительно.

«Устное уведомление вашего дома – это первое, что они говорили. Я им дверь сама не открывала, но слышала, что они зовут в один из торговых центров на какое-то мероприятие. Когда они спустились подальше, я открыла дверь и наткнулась на одного из парней – он сверху откуда-то спускался. Я спросила, откуда они, мне ответили, что из Новосибирска, а дальше я не поняла, что за организация. Они реально подозрительные, у нас на каждого, кто приходит без приглашения, падает подозрение, потому что домофон стоит. Скорее всего, проверяют: все ли дома и в какие часы, у преступников же свои схемы», – рассказала благовещенка.

По словам девушки, она попыталась пригрозить незнакомцам полицией. Те, в свою очередь, припугнули, что за это ее ждет штраф за ложный вызов – 1,5 тысячи рублей. После их ухода соседи рассказали, что мужчины действительно приглашали на открытие отдела в одном из крупных торговых центров города. Но жильцы не могли вспомнить – называли ли визитеры дату мероприятия.

В самом торговом центре корреспонденту Амур.инфо рассказали, что в феврале у них действительно намечается открытие нескольких отделов на первом этаже. Но поставили под сомнение подобный способ приглашения потенциальных покупателей.

«О таком способе я слышу первый раз в своей жизни. Обычно арендаторы прямо в ТЦ у нас раздают приглашение. Им же интересен наш поток – люди, которые и так ездят к нам, чтобы они повернули к ним в отдел. Потому что в центре уже готовые клиенты, надо просто проинформировать, что новый отдел открывается. Поэтому они у нас согласовывают промоакции. Единственное, могу предположить, что арендатор обратился в рекламное агентство, а они самодеятельностью занимаются», – прокомментировали в торговом центре.

В городской полиции сообщили, что с заявлением на подобные действия к ним никто не обращался. «За последнее время подобных сообщений такого рода в городскую полицию не поступало. И так как в полицию никто не обращался, проверок сотрудники полиции не проводили, поэтому на данный момент в действиях мужчин состава какого-либо преступления или правонарушения не усматривается», ­ – рассказали в городском отделе полиции.

В полиции напоминают, что в подобных случаях необходимо звонить по телефонам: 02, 102, 49-08-70. Полицейские выедут на место и проверят подозрительных незнакомцев. Ложным вызовом это считаться не будет, заверили в органах. Там также напоминают, что не следует открывать двери незнакомым людям.

Это уже не первые подобные случаи в Благовещенске. Двое молодых людей уже ходили по квартирам в разных районах города и приглашали на выставку-ярмарку в другой торговый центр. Те же это люди или нет – неизвестно.