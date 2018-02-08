Студенты-медики получили патент на изобретение особых повязок

Амурские студенты-медики, обучающиеся на втором курсе, изобрели специальное устройство для фиксации повязок у лабораторных животных. В среду, 7 февраля, им и другим медикам вручили патенты на изобретения.

Церемония вручения прошла накануне Дня российской науки на заседании ученого совета в АГМА. Проректор по научной работе и инновационному развитию, профессор Сергей Целуйко рассказал, что в 2017 году в академию поступило 18 патентов. Среди авторов – сотрудники кафедр академии, практические врачи, ординаторы и студенты.

Обладателями патента на изобретение «Устройство для фиксации повязок у лабораторных животных» стали студенты 2-го курса медакадемии Егор Устинов и Денис Леонов.

«Ребята пришли к нам в молодежный инновационный центр с первых дней учебы в медицинской академии, – рассказывает руководитель лаборатории клеточных исследований Антон Яценко, – Мы занимаемся регенеративной медициной и, в частности, смотрим, как у животных восстанавливается кожный покров после какого-либо повреждения, а именно, ожогов. И столкнулись с проблемой: все повязки, которые используются для наложения на рану у подопытных животных, это обычные бинты. Они высыхают и прилипают к ране, поэтому снимать повязку сложно. К тому же вместе с тканью отделяется та часть кожи, которая уже начала заживать. И мы задались вопросом: как этого можно избежать? В процессе исследований мы параллельно занялись решением проблемы фиксации повязок у лабораторных животных. Сначала искали ответ на этот вопрос в патентах, но ничего подобного не нашли. Это, в общем-то, странно, потому что проблема является актуальной не только в научных лабораториях, но и в практическом здравоохранении. И тогда мы опытным путем стали подбирать ткани для двухслойной повязки, в которой нижний слой не прилипал бы к раневой поверхности».

Молодые изобретатели рассказали, что в результате поиска они нашли такую пористую синтетическую ткань, через которую к ране хорошо проникает необходимое для заживления лекарство, и она не прилипает к коже. Это оказалось полотно немедицинского назначения – его используют для изготовления парашютов. Вот так молодые ученые придумали конструкцию повязок: двухслойную, которая снимается с раны легко и без всяких повреждений. Изобретение ребят уже запатентовано Федеральной службой по интеллектуальной собственности.

Завкафедрой акушерства и гинекологии факультета последипломного образования медакадемии Ирина Жуковец изобрела способ прогнозирования развития репродуктивных нарушений у женщин с избыточной массой тела и ожирением.

«Дело в том, что избыточная масса тела или ожирение у женщин приводит не только к внешним изменениям, – рассказывает автор патента Ирина Жуковец. – Но и к воспалению так называемой жировой ткани, которая диагностируется по уровню цитокинов как в сыворотке крови, так и на уровне эндометрия. То есть, когда мы смотрим на полную женщину, то мы можем сказать о том, что вероятность развития бесплодия у нее очень высока, потому что у нее организм находится в состоянии воспаления невысокой интенсивности. Определяющим фактором при этом является абдоминальное ожирение, то есть объем талии: если он больше 80 сантиметров, тогда у женщины 100 процентов есть инсулинорезистентость – а это заболевание развивается до сахарного диабета. Нужно в любом случае идти к гинекологу или эндокринологу и лечиться. Независимо от того, хотите вы забеременеть или нет. В любом случае сахарный диабет – это фактор риска развития артериальной гипертензии и других нарушений».

Ирина Жуковец рассказала, что в гинекологии избыточная масса тела или ожирение как фактор риска развития бесплодия исследуется впервые. Этот метод исследования амурского врача теперь запатентован и опубликован в журнале с международной базой тестирования Google signs в Нью-Йорке, сообщает пресс-служба АГМА.