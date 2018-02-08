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сегодня, 13:35 1

В Приамурье пойдет слабый снег: прогноз погоды на 9 февраля

В Приамурье пойдет слабый снег: прогноз погоды на 9 февраля
Фото: esoterick.ru

В Амурской области 9 февраля будет переменно облачно, местами пройдет слабый и умеренный снег. Ночью в отдельных районах ожидается туман. Ветер выберет северное, северо-восточное направление и разгонится до 5 метров в секунду, местами усиливаясь до 12 метров в секунду.

Температура ночью понизится до 23…28, местами – до минус 33…38 градусов. Днем столбики термометров остановятся на отметках 11…16 градусов ниже нуля, местами по северу температура составит минус 21…26.

В Благовещенске в этот день установится переменная облачность, во второй половине ночи и днем пройдет слабый снег. Северный ветер ночью наберет скорость 4-9 метров в секунду, днем – 6-11 метров в секунду. Термометры ночью покажут 24…26 градусов мороза, днем – минус 13…15, сообщает Амурский гидрометцентр.

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#погода

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