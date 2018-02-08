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сегодня, 12:37 3

Китаец попытался перейти из КНР в Приамурье по льду Амура

Китаец попытался перейти из КНР в Приамурье по льду Амура
Фото: regnum.ru

Амурские пограничники задержали гражданина Китая, который хотел пересечь российскую границу. Мужчина решил пройти по льду реки Амур.

Это случилось в конце января 2018 года в районе села Буссе Свободненского района. Сотрудники ПУ ФСБ России по Амурской области в 300 метрах от российского берега на льду реки Амур задержали гражданина КНР. Житель провинции Хэйлунцзян 1965 года рождения двигался в сторону России. При себе у него были удостоверение гражданина Китая, пластиковые карты и мешок с личными вещами.

После проведения разбирательства нарушитель был передан китайской пограничной охране, сообщает пресс-служба ПУ ФСБ России по Амурской области.

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#Китай #происшествия

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Комментарии
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  • Трытата

    Трытата
    5 часов назад

    наивный чукотский парень)))

  • Костя_Кис

    Костя_Кис
    4 часа назад

    Это (пробежки по льду) осуждается по той простой причине, что мы не спешим выдавать грин-карты. А как надо? Квантиль I - от работодателей (юридических лиц) и физических лиц. Т.е. любой гражданин вправе выдать грин-карту, заверив ее собственноручно подписью. Квантиль II - от муниципалитетов и районов. Квантиль III - от губернии. Квантиль IV - от 2П (Правительство & Президент), но только Почётное членство в РФ, без фактического использования статуса. Жерар Депардье - это пример, но без прав. Депардье может вступить в права гражданина РФ только получив грин-карту от гражданина РФ.

  • Mainer

    Mainer
    3 часа назад

    Очередное подтверждение того, до чего кровавый режим довёл Россию - никто из неё в Китай почему-то не бежит, а обратно - один за другим, один за другим.



    При всём при том, что согласно бредням т.н. либеральных придурков главное - это экономика, это объём ВВП.

    И что мы видим? А то, что граждане Китая обладающего могучим ВВП легально и нелегально всё прут и прут в "отсталую" Россию с ничтожным ВВП.



    А обратно, как-то не так чтобы очень.

    Таковы факты.



    Дерьмократы терпят фиаско, ничего в их бреднях не клеится.

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