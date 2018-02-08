Китаец попытался перейти из КНР в Приамурье по льду Амура

Фото: regnum.ru

Амурские пограничники задержали гражданина Китая, который хотел пересечь российскую границу. Мужчина решил пройти по льду реки Амур.

Это случилось в конце января 2018 года в районе села Буссе Свободненского района. Сотрудники ПУ ФСБ России по Амурской области в 300 метрах от российского берега на льду реки Амур задержали гражданина КНР. Житель провинции Хэйлунцзян 1965 года рождения двигался в сторону России. При себе у него были удостоверение гражданина Китая, пластиковые карты и мешок с личными вещами.

После проведения разбирательства нарушитель был передан китайской пограничной охране, сообщает пресс-служба ПУ ФСБ России по Амурской области.