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сегодня, 12:10 2

«Ледяные грибы» выросли на Бурейском водохранилище

«Ледяные грибы» выросли на Бурейском водохранилище

На Бурейском водохранилище появились «ледяные грибы». Привычная для местных картина впечатлила туристов, которые приехали в природный парк на зимнюю рыбалку.

«Так называемые грибы – наполовину техногенное, наполовину природное явление. Когда ГЭС сбрасывает воду, уровень водохранилища резко меняется, вода проседает. Зимой это приводит к тому, что на деревьях, росших на затопленных территориях, остаются солидные куски льда, иногда довольно причудливой формы. А дальше уже работа ветра, который доводит готовые "грибы" до совершенства, обтесывая их и придавая вид ледяной скульптуры», – пояснил замначальника Дирекции по охране животного мира и ООПТ Андрей Тарасов.

В парке пояснили, что активно работают с туристами. Сделать селфи с «ледяными грибами», порыбачить, прокатиться на снегоходе или отправиться на фотоохоту на местных кабанов и изюбрей, может любой желающий. Для съемки диких животных рядом с подкормочными площадками оборудованы вышки. Ужин кабаны никогда не пропускают.

Просмотров всего: 2225

#отдых #природа

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Комментарии
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  • Иван

    Иван
    1 час назад

    О чудо !!!!! совсем видать написать не о чём, новостей нет(((

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