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сегодня, 12:08 3

Директор предприятия в Шимановске извинился за трактор, обдавший пылью горожан

Директор предприятия в Шимановске извинился за трактор, обдавший пылью горожан
Фото: shimanovskadm.ru

Директор муниципального предприятия Шимановска «Городское хозяйство» Петр Мальцев извинился перед жителями города. Причиной стал инцидент с сотрудниками предприятия, случившийся на днях на одной из автобусных остановок Шимановска.

5 февраля в городе проводилась очистка улиц от снега. Возле автобусной остановки по улице Вокзальной водитель трактора начал щеткой подметать дорогу. В это время на остановке находились люди, от пыли гражданам пришлось прятаться за конструкцией, но это не помогло, сообщает пресс-служба администрации Шимановска.

«Тут нечего говорить – это непрофессионализм и глупость наших сотрудников. Я от имени предприятия и от себя лично приношу искренние извинения пострадавшим. Ответственные лица, те, кто должен был контролировать работу техники, и исполнители понесли наказание, в том числе материальное», – сказал Петр Мальцев.

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#происшествия #Шимановск

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Комментарии
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  • Пит-стоп

    Пит-стоп
    4 часа назад

    Сейчас люди такие - материально не извинился, считай не извинялся...

  • vertex

    vertex
    4 часа назад

    Петр отдал деньги тракториста и мастера простым жителям, которые спрятались за остановкой?

  • Mainer

    Mainer
    3 часа назад



    Тут нечего говорить – это непрофессионализм и глупость наших сотрудников. Я от имени предприятия и от себя лично приношу искренние извинения пострадавшим.



    Ого. Нормально так.

    По человечески.

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