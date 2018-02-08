Директор предприятия в Шимановске извинился за трактор, обдавший пылью горожан

Фото: shimanovskadm.ru

Директор муниципального предприятия Шимановска «Городское хозяйство» Петр Мальцев извинился перед жителями города. Причиной стал инцидент с сотрудниками предприятия, случившийся на днях на одной из автобусных остановок Шимановска.

5 февраля в городе проводилась очистка улиц от снега. Возле автобусной остановки по улице Вокзальной водитель трактора начал щеткой подметать дорогу. В это время на остановке находились люди, от пыли гражданам пришлось прятаться за конструкцией, но это не помогло, сообщает пресс-служба администрации Шимановска.

«Тут нечего говорить – это непрофессионализм и глупость наших сотрудников. Я от имени предприятия и от себя лично приношу искренние извинения пострадавшим. Ответственные лица, те, кто должен был контролировать работу техники, и исполнители понесли наказание, в том числе материальное», – сказал Петр Мальцев.