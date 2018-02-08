В Благовещенске будут бесплатно обучать православию

С 18 февраля в Благовещенске начнет работать воскресная школа для взрослых. Для желающих православных христиан от 18 до 60 лет, стремящихся к более глубокому осмыслению веры, проведут семь бесплатных занятий, сообщает портал «Благинформ».

Программа курса включает следующие темы: «Основы православного вероучения», «Священное писание Ветхого Завета», «Священное писание Нового Завета», «История христианской церкви», «История Русской православной церкви», «Литургическая жизнь церкви», «Основы христианской нравственности». Преподаватель курсов – руководитель епархиального отдела религиозного образования и катехизации, кандидат исторических наук Владимир Пушкарев. Занятия в воскресной школе для взрослых будут проходить по воскресеньям с 14:00 до 16:00 по адресу: Благовещенск, улица Калинина, 120. Количество мест ограничено.

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#религия

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Василий Кленин