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8февраля
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сегодня, 11:39 20

В Благовещенске будут бесплатно обучать православию

В Благовещенске будут бесплатно обучать православию

С 18 февраля в Благовещенске начнет работать воскресная школа для взрослых. Для желающих православных христиан от 18 до 60 лет, стремящихся к более глубокому осмыслению веры, проведут семь бесплатных занятий, сообщает портал «Благинформ».

Программа курса включает следующие темы: «Основы православного вероучения», «Священное писание Ветхого Завета», «Священное писание Нового Завета», «История христианской церкви», «История Русской православной церкви», «Литургическая жизнь церкви», «Основы христианской нравственности».

Преподаватель курсов – руководитель епархиального отдела религиозного образования и катехизации, кандидат исторических наук Владимир Пушкарев.

Занятия в воскресной школе для взрослых будут проходить по воскресеньям с 14:00 до 16:00 по адресу: Благовещенск, улица Калинина, 120. Количество мест ограничено.

Просмотров всего: 756

#религия

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Комментарии
Показать все (20) Обсудить на форуме
  • Nikodim

    Nikodim
    6 часов назад

    по сути эти занятия должны быть постоянными, а то у нас много кто нацепил крестики, называет себя христианином, а толком ничего не знает. может после такого образования и поступки изменятся к лучшему.

  • Johnny_B

    Johnny_B
    6 часов назад

    а что, раньше платно учили? о_О

  • alex 3

    alex 3
    6 часов назад

    А учебный план имеется?

  • OT

    OT
    5 часов назад

    А чего стоит для дармоеда бесплатная инициатива?

    Только агитация о своей необходимости вынуждает инициировать подобные мероприятия абсолютно никакого отношения к экономике и росту благосостояния народа не имеющее и не просвещающие в этом направлении..

  • 123.rewq

    123.rewq
    5 часов назад



    В Благовещенске будут бесплатно обучать православию



    Смеяться или плакать? Подскажите, кто знает.

  • Johnny_B

    Johnny_B
    5 часов назад

    alex 3

    А учебный план имеется?



    еще какой!

    вот к примеру:

    Авраам родил Исаака; Исаак родил Иакова; Иаков родил Иуду и братьев его;

    Иуда родил Фареса и Зару от Фамари; Фарес родил Есрома; Есром родил Арама;

    Арам родил Аминадава; Аминадав родил Наассона; Наассон родил Салмона;

    Салмон родил Вооза от Рахавы; Вооз родил Овида от Руфи;

    ну в общем как-то так.

  • Johnny_B

    Johnny_B
    5 часов назад

    123.rewq



    В Благовещенске будут бесплатно обучать православию



    Смеяться или плакать? Подскажите, кто знает.



    это как в казино: обучение бесплатно.

  • Артюхина В.А.(ver 2.1)

    Артюхина В.А.(ver 2.1)
    5 часов назад

    А вот пока вы все ржёте, там окажеться в оконцовке пьесы, что по окончанию данной школы будут выдавать какуюнибудь бумажку об Средне-религиозном познинии, которую будут учитывать затем при зачислении в семинарии.

    Вот тогда и посмеётесь, как там очередь желающих сдать в такое место своих чад будет на 3 квартала (со списком).

  • OT

    OT
    5 часов назад

    Артюхина В.А.(ver 2.1)

    А вот пока вы все ржёте, там окажеться в оконцовке пьесы, что по окончанию данной школы будут выдавать какуюнибудь бумажку об Средне-религиозном познинии, которую будут учитывать затем при зачислении в семинарии.

    Вот тогда и посмеётесь, как там очередь желающих сдать в такое место своих чад будет на 3 квартала (со списком).



    Дак здесь все будет тоже зависеть от того сколько сисек на удойном народе на каждого дармоеда. Это ведь не авторитет и не честь.

  • Touareg

    Touareg
    5 часов назад

    Правильное название новости: "В Благовещенске будут бесплатно обучать мракобесию".

  • 123.rewq

    123.rewq
    5 часов назад

    Артюхина В.А.(ver 2.1)

    А вот пока вы все ржёте, там окажеться в оконцовке пьесы, что по окончанию данной школы будут выдавать какуюнибудь бумажку об Средне-религиозном познинии, которую будут учитывать затем при зачислении в семинарии.



    Скорее всего при зачислении в ВУЗы



    Вот тогда и посмеётесь, как там очередь желающих сдать в такое место своих чад будет на 3 квартала (со списком).



    Хотите сказать, что светские учебные заведения скоро в России позакрывают, останутся только семинарии? Ну а что, в этом есть какой-то смысл.

  • OT

    OT
    5 часов назад

    123.rewq

    Артюхина В.А.(ver 2.1)

    А вот пока вы все ржёте, там окажеться в оконцовке пьесы, что по окончанию данной школы будут выдавать какуюнибудь бумажку об Средне-религиозном познинии, которую будут учитывать затем при зачислении в семинарии.



    Скорее всего при зачислении в ВУЗы



    Вот тогда и посмеётесь, как там очередь желающих сдать в такое место своих чад будет на 3 квартала (со списком).



    Хотите сказать, что светские учебные заведения скоро в России позакрывают, останутся только семинарии? Ну а что, в этом есть какой-то смысл.



    Дак для этого смысла у нас министр образования в Кремле и назначен в правительство.

    Для того и Путин.

  • 123.rewq

    123.rewq
    5 часов назад

    Johnny_B

    123.rewq



    В Благовещенске будут бесплатно обучать православию



    Смеяться или плакать? Подскажите, кто знает.



    это как в казино: обучение бесплатно.



    Джони, извини, я спросил - смеяться или плакать. Про казино понятно, а тут все более запутано.

  • 123.rewq

    123.rewq
    5 часов назад

    OT

    Дак для этого смысла у нас министр образования в Кремле и назначен в правительство.



    Алеха, а министр из чьих будет, не из синода?

  • Скромная

    Скромная
    4 часа назад

    Я рада, что есть такие курсы. Если человек называет себя православным, то должен знать значение частей Литургии, правила и так далее. Да и в целом интересно и познавательно. Вы читайте статью..., там перечислены все темы: «Основы православного вероучения», «Священное писание Ветхого Завета», «Священное писание Нового Завета», «История христианской церкви», «История Русской православной церкви», «Литургическая жизнь церкви», «Основы христианской нравственности».

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    3 часа назад

    это же БРЕД!.. читки религиозные - БЕСПЛАТНО а научное образование - ЗА ДЕНЬГИ.. вы куда страну привели?!!.. Верните СССР!!

  • oenesterov

    oenesterov
    3 часа назад

    Сергей Труш

    это же БРЕД!.. читки религиозные - БЕСПЛАТНО а научное образование - ЗА ДЕНЬГИ.. вы куда страну привели?!!..



    библиотеки бесплатно, да и в ВУЗах достаточно бюджетных мест



    Верните СССР!!



    вам частями или целиком. СССР какого года предпочитаете?



  • Артюхина В.А.(ver 2.1)

    Артюхина В.А.(ver 2.1)
    3 часа назад

    Скромная

    Я рада, что есть такие курсы. Если человек называет себя православным, то должен знать значение частей Литургии, правила и так далее. Да и в целом интересно и познавательно. Вы читайте статью..., там перечислены все темы: «Основы православного вероучения», «Священное писание Ветхого Завета», «Священное писание Нового Завета», «История христианской церкви», «История Русской православной церкви», «Литургическая жизнь церкви», «Основы христианской нравственности».



    эм. цитатос:



    Количество мест ограничено.



    т.е. количество человек, которые могут называть себя православными тож ограничено?

    и эта .... чёто тем маловасто. весь список дайте, чтоб можно было точно утверждать, что православен на 146%.

    Заодно, пожалуйста, найдите в книжке называемой библией точную формулировку того. что должен знать и делать человек. который уверовал.

    Боюсь там немного, совсем и абсолютно не окажется всей этой истории, литургий .. да и вообще там весьма умные вещи написаны, которые на данный момент изказили и превращают в цирк с унылыми клАунами.

    ЗЫ: и это - регалии с головы своей мнимые снимите - судя по написаному вами посту - вы точняк к православию не относитесь никаким боком... ну разве что с целью навредить чутка.

  • Сергей вокалист

    Сергей вокалист
    1 час назад

    Вот это отжиг)))))) Бесплатный семидневный курс православия))) Супер!

    Попы явно рехнулись(((

  • Владимир 54

    Владимир 54
    16 минут назад

    хотел записаться бабка говорит до 60 лет а мне 63 неподхожу для провославия

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