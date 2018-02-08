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сегодня, 11:31 0

Дед Мороз в Великом Устюге получил подарок от Белогорска

Дед Мороз в Великом Устюге получил подарок от Белогорска
Фото: belogorck.ru

Российский Дед Мороз получил подарок от Белогорска. С главным волшебником страны на днях в Великом Устюге встретился режиссер Центра культурного развития Белогорска Александр Воронков.

«Встреча проходила, как принято у зимнего волшебника, в тронном зале терема, – рассказал Александр. – Дед Мороз с теплотой вспомнил видеоролик-поздравление от детишек и пригласил каждого в гости в свой сказочный Великий Устюг». Юные белогорцы – воспитанники ансамбля «Стиль» и творческой студии «Компания ТВИКС» – прислали волшебнику видеопоздравление с днем рождения.

Александр Воронков вручил Деду Морозу открытки с видами Белогорска – теперь они хранятся в библиотеке в тереме. А подаренные блокнот и ручка города вежливых людей заняли место в рабочем кабинете волшебника.

Дед Мороз поблагодарил Александра за то, что тот нашел время приехать в гости. Он пообещал заглянуть в Белогорск, призвал жителей города находить время для добрых дел и верить в чудеса, сообщает пресс-служба Белогорска.

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#Белогорск #визиты #праздники

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