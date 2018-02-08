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сегодня, 11:08 0

Благовещенец обокрал автомойку

Благовещенец обокрал автомойку
Фото: youtube.com

Житель Благовещенска украл личные вещи из автомойки, расположенной по улице 50-летия Октября. В одной из комнат он взял планшет, куртку, брюки, которые вынес просто держа в руках. Суд приговорил вора к условному сроку.

Происшествие случилось в январе 2017 года. Подсудимый был нетрезв. Он находился в комнате второго этажа автомобильной мойки. Здесь, «стремясь к легкому и быстрому обогащению», он решил украсть вещи, оставленные без присмотра. Воспользовавшись тем, что в комнате никого нет, мужчина подошел к столу, взял с него компьютерный планшет и положил его в сумку. Затем подошел к вешалке, снял с нее куртку, в кармане которой было 600 рублей, брюки и ушел. Таким образом, мужчина похитил личные вещи на общую сумму 16 100 рублей.

Благовещенский городской суд признал его виновным и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на два года условно. Также с осужденного взыскали 16 100 рублей в счет возмещения материального ущерба, сообщает пресс-служба Благовещенского суда.

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#криминал #происшествия #суды

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