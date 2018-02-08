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Очевидцы: в Благовещенске инвалид-колясочник чуть не угодил под машину (видео)

Очевидцы: в Благовещенске инвалид-колясочник чуть не угодил под машину (видео)

В социальных сетях появилась видеозапись, сделанная водителем автомобиля. По словам очевидца, все происходило в Благовещенске на улице Ленина. На кадрах видно, что в темное время суток под колеса машины чуть не попал инвалид-колясочник.

Когда это произошло, не уточняется, однако на записи обозначена дата 7 февраля, среда. Как видно, колясочник передвигался по проезжей части.

В комментариях к видео один из пользователей написал, что инвалид ездит по всему городу. У водителей он просит милостыню.

Видео: instagram.com/mreporter_blg

Просмотров всего: 2185

#происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • позитивный

    позитивный
    5 часов назад

    Штрафануть бы его не по детски

  • mm_мигицко екатерина

    mm_мигицко екатерина
    4 часа назад

    Я своими глазами видела как он кидается под машину, по улице Пионерской. У меня чуть сердце не остановилось. А виноват бы был водитель

  • Gorojanka

    Gorojanka
    4 часа назад

    Сотрудники ГИБДД и полиции на прошлой неделе на Ленина-Чайковского этому инвалиду-колясочнику внушение делали, потом в бобик посадили и увезли. Ну может выписали протокол, а толку видно мало, потому как продолжает кататься по проезжей части

  • Стечкин

    Стечкин
    3 часа назад

    Похож на придурка, который мне под колеса "прыгал" на проезжей части. Назвался "Валерой-Шумахером". Тоже делал ему "внушение", но не помогло. Потом неоднократно его видел там же, на Ленина-Политехнической, где "Валера-Шумахер" также нырял под колеса проезжающих авто... Так что считать его "бедненьким инвалидом" нет никаких оснований. Из-за него потом и могут пострадать невиновные водители...

  • Иван

    Иван
    1 час назад

    В 8 утра сегодня видел как сотрудник ГИБДД что то ему втолковывал на перекрёстке Ленина -Политехническая

  • Эксперт Всезнанский

    Эксперт Всезнанский
    1 час назад

    Просто он сейчас находится в промежуточном состоянии между человеком движущимся и человеком лежащим. Для этого ему необходим человек рулящий, который в свою очередь может трансформироваться в человека отбывающего.

  • mm_мигицко екатерина

    mm_мигицко екатерина
    36 минут назад

    Ему нужна помощь, или иначе он кому нить под машину поподется, а виноват водитель будет, этим должна соц служба заниматься....

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