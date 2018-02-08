Очевидцы: в Благовещенске инвалид-колясочник чуть не угодил под машину (видео)

В социальных сетях появилась видеозапись, сделанная водителем автомобиля. По словам очевидца, все происходило в Благовещенске на улице Ленина. На кадрах видно, что в темное время суток под колеса машины чуть не попал инвалид-колясочник.

Когда это произошло, не уточняется, однако на записи обозначена дата 7 февраля, среда. Как видно, колясочник передвигался по проезжей части.

В комментариях к видео один из пользователей написал, что инвалид ездит по всему городу. У водителей он просит милостыню.

Видео: instagram.com/mreporter_blg