В деле о раненном в Белогорске военнослужащем появился фигурант

В уголовном деле о доведении до самоубийства в белогорской части южноуральского призывника появился фигурант. Это военнослужащий, который накануне ЧП ударил Евгения Кувайцева, отрабатывая на нем боевой прием. По мнению следствия, это могло спровоцировать суицид, рассказала мама Евгения Елена.

«Это чистая подстава. И драка эта – все идет в одной цепочке. Там даже не драка, а срочник пытался унизить честь и достоинство моего сына. Он отработал на нем боевой удар, бросил его на пол при всех солдатах. И поэтому Женя сделал суицид, говорит следователь. Я никогда не поверю, что мой сын, пусть даже после этого инцидента, пойдет и себя расстреляет еще и напишет нелепую записку. Он все равно нашел бы возможность ответить ему, подраться», – рассказала в телефонном разговоре Елена Терентьева.

По ее словам, со ссылкой на следователя, сейчас этот солдат находится в батальоне. Как объяснили матери, если бы он нанес Евгению увечья и повредил внутренние органы, то его закрыли бы в ШИЗО. Но увечий не было. Однако Елену заверили, что этот солдат понесет наказание.

Женщина по-прежнему не верит в то, что ее сын пытался свести счеты с жизнью. Недоверие вызывает, к примеру, то, что место происшествия в заброшенном здании было чисто убрано. Кроме того, на баллистическую экспертизу в итоге, по словам женщины, послали 8 гильз, а не 4, как говорилось ранее. Как объяснили матери солдата – возле здания нашли плашку с патронами.

В ближайшее время должны прийти результаты почерковедческой экспертизы записки, которую Евгений якобы написал перед смертью и которую нашли у него в кармане.

«Когда он мне показал этот маленький блокнотик, в котором написана записка, там видно, что впереди вырваны листы и на первой страничке написана эта записка. Почерк похож, но я думаю, он писал под давлением. Держали, наверное, автомат, и он писал, вырывал, наверное, эти листы, бросал их, потом снова брал и писал. Он бы у меня так грамотно не написал. Мне хоть что говорите, только в конце, где съездить в Сочи, рука немного скользнула, потому что там перепад.

Он 20 минут отсутствовал, выстрелов никто не слышал, прямо мертвая тишина. И потом его бросились искать. Вот это время говорит само за себя: вот этого отрезка времени – 20 минут – им хватило... Думаю, там было несколько лиц, а сын доверчивый и пошел в это здание», – поделилась Елена.

Чтобы выяснить правду, семья собирается проводить независимые экспертизы. Основная и единственная версия семьи – Евгения пытались убить. Попытки самостоятельно узнать что-то у сослуживцев результата не дают.

«Солдаты уже ничего не говорят, они уже обработанные – все как под копирку говорят, что все нормально было, и тут вдруг ему все надоело. Все было нормально, сын приехал в армию, и за два месяца он вдруг устал от жизни, оказывается Все видели, все знают, и все молчат, говорить будут, только когда окажутся дома, а сейчас они все боятся такой же участи», – подытожила Елена.

Как сообщало Амур.инфо, военнослужащего из Челябинской области обнаружили 26 января с огнестрельным ранением в голову. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на доведение до самоубийства».