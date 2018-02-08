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сегодня, 10:36 4

Жители Зеи жалуются на плачевное состояние памятника Ленину

Жители Зеи жалуются на плачевное состояние памятника Ленину
Фото: www.zvportal.ru

Жители Зеи жалуются на то, что памятник Ленину находится в очень плохом состоянии. Особенно оно заметно, по их мнению, на фоне реконструированной площади, сообщает «Зейский вестник».

«Достаточно оказаться в центре нижней части нашего города, чтобы увидеть плачевное состояние постамента, на котором находится памятник вождю мирового пролетариата Ленину. Осенью было отремонтировано асфальтовое покрытие вокруг памятника, но на контрасте с новым асфальтом и яркими венками, привязанными шпагатом к постаменту, убожество становится еще зримее. Горько видеть обшарпанные постамент и трибуну некогда центральной площади города», – написала в газету читательница.

Издание уже сообщало, что реконструкция площади, названной в честь Ленина, не затронула ни постамент, ни находящуюся рядом трибуну.

«В этом году мы обязательно проведем ремонт на площади Ленина, – заверил исполняющий обязанности главы администрации Зеи Алексей Чайка. – Если помните, то планировалось убрать трибуну, в которой давно нет надобности, но когда мы попытались это сделать, то выяснилось, что сложена она из монолитных бетонных блоков, и для того, чтобы ее снести, потребуются немалые средства. Потому решили покрасить и её, и постамент, на котором установлен памятник Ленину. Кроме того, восстановим ограждение по периметру площади. Планируем также установить несколько лавочек».

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#ЖКХ #Зея #память

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Комментарии
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  • Братеев

    Братеев
    4 часа назад

    коммунисты из КПРФ забыли своего идеолога

  • Mainer

    Mainer
    3 часа назад

    Пусть хохлы чинят, Ленин очень много для них сделал, кучу земель русских им отдал.

    Пусть ценят и благодарят его и его памятники за это.

  • oenesterov

    oenesterov
    3 часа назад

    Братеев

    коммунисты из КПРФ забыли своего идеолога



    так на форумах *рать, это вам не по ссылкам сибирским мотаться



  • Oldlord

    Oldlord
    3 часа назад

    oenesterov

    Братеев

    коммунисты из КПРФ забыли своего идеолога



    так на форумах *рать, это вам не по ссылкам сибирским мотаться



    А разве не городская администрация должна следить за городскими памятниками?



    Идёт работа Результат виден. ©



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