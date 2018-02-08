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Внук бывшего полпреда в ДФО Виктора Ишаева пришел на «Дом-2»

Внук бывшего полпреда в ДФО Виктора Ишаева пришел на «Дом-2»
Фото: dvnovosti.ru

На телешоу «Дом-2» побывал внук бывшего полпреда на Дальнем Востоке Виктора Ишаева. Игорь Ишаев пришел забрать с проекта одну из участниц, но был отвергнут ею, пишет dvhab.ru.

На «Дом-2» Игорь Ишаев явился за Елизаветой Триандафилиди. В эфире он пояснил, что встречался с девушкой за периметром.

«Когда впервые увидел ее глаза, как кусочки льда, я растаял. Она – мой идол женщины, который ищу по жизни. Готов забрать Лизу с проекта. Могу обеспечить ее жизнь, купить все, что она захочет. На сегодняшний день не вижу никаких препятствий для этого», – сказал Игорь.

Елизавета Триандафилиди вспомнила молодого человека. Однако она заявила, что не намерена пока покидать проект. В настоящее время девушка встречается с участником «Дома-2» Алексеем Чайчитцем.

«Виделись мы с ним один раз. Он талантливый, добрый, стеснительный, хороший парень. Но я люблю Лешу. Даже когда мы с Игорем общались, то я говорила ему, что никакой любви нет. Не думала, что так полюблю какого-то человека. Я буду с Лешей. Мы планируем жить вместе и уходить с проекта вместе. Да, у него тяжелый характер, мне это неприятно, но будем бороться тоже вместе. Даже заберем мою дочь и будем жить вместе», – сказала Триандафилиди.

Ведущие спросили Игоря о готовности прийти на шоу в качестве участника и бороться за Елизавету. «Могу сделать проще: полететь на эти острова и забрать ее. Во время нашей встречи за периметром мы сидели в кафе и говорили около трех часов. Она рассказывала про проект, но про Лешу сказала лишь раз. Лиза показала мне, как танцует ее талантливая дочка, я бы подарил ей возможность участвовать в каком-нибудь шоу», – сказал Игорь.

Однако решение Елизаветы в итоге не изменилось.

Ранее Игорь Ишаев уже попадал в поле зрения СМИ. 15 марта 2017 года он стал виновником крупного ДТП в Москве. Тогда столкнулись три автомобиля и фура, которая от удара опрокинулась на бок и блокировала движение на дороге. В аварии пострадали два человека.

Просмотров всего: 1887

#отдых #ТВ

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Комментарии
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  • Диванный аналитик

    Диванный аналитик
    6 часов назад

    Эмо какое то, пришло бороться за 35 летнюю тетку которая играецца в любоф. Бузову лучше бы забрал...

  • Баловник

    Баловник
    6 часов назад

    Там бы и дед не затерялся)

  • Crasy

    Crasy
    6 часов назад

    Зачем Брагохлещенску знать о жизни этого поносного мажорчика?

  • 123.rewq

    123.rewq
    6 часов назад

    Демонстрация в поддержку внука в Благе будет, или так, на смотек пустим? Неуважительно будет в отношении Ишаева.

  • ay

    ay
    5 часов назад

    Диванный аналитик

    Эмо какое то, пришло бороться за 35 летнюю тетку которая играецца в любоф. Бузову лучше бы забрал...



    Ей 28. Но, как говорят, "разведёнка с прицепом". И с ухажором. И нафиг этой "филиде" внук-мажор не нужен.

  • Николай Смирнов

    Николай Смирнов
    5 часов назад

    Особенно "порадовала" фраза: "...я бы подарил ей возможность участвовать в каком-нибудь шоу». Вот оно, значит, как: в шоу можно подарком попасть.

  • Артюхина В.А.(ver 2.1)

    Артюхина В.А.(ver 2.1)
    5 часов назад

    Это чё у него там на ухе? Грязюка в форме креста и цифры 28?

    Уши пусть вначале помоет. От вида Такого не то что девушки сбегут - сабаки с тоски завоют.

  • Доппельгангер

    Доппельгангер
    3 часа назад

    А вот меня радуют такие отпрыски властьпридержащих. Высшая справедливость, так сказать.

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