Внук бывшего полпреда в ДФО Виктора Ишаева пришел на «Дом-2»

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На «Дом-2» Игорь Ишаев явился за Елизаветой Триандафилиди. В эфире он пояснил, что встречался с девушкой за периметром.

«Когда впервые увидел ее глаза, как кусочки льда, я растаял. Она – мой идол женщины, который ищу по жизни. Готов забрать Лизу с проекта. Могу обеспечить ее жизнь, купить все, что она захочет. На сегодняшний день не вижу никаких препятствий для этого», – сказал Игорь.

Елизавета Триандафилиди вспомнила молодого человека. Однако она заявила, что не намерена пока покидать проект. В настоящее время девушка встречается с участником «Дома-2» Алексеем Чайчитцем.

«Виделись мы с ним один раз. Он талантливый, добрый, стеснительный, хороший парень. Но я люблю Лешу. Даже когда мы с Игорем общались, то я говорила ему, что никакой любви нет. Не думала, что так полюблю какого-то человека. Я буду с Лешей. Мы планируем жить вместе и уходить с проекта вместе. Да, у него тяжелый характер, мне это неприятно, но будем бороться тоже вместе. Даже заберем мою дочь и будем жить вместе», – сказала Триандафилиди.

Ведущие спросили Игоря о готовности прийти на шоу в качестве участника и бороться за Елизавету. «Могу сделать проще: полететь на эти острова и забрать ее. Во время нашей встречи за периметром мы сидели в кафе и говорили около трех часов. Она рассказывала про проект, но про Лешу сказала лишь раз. Лиза показала мне, как танцует ее талантливая дочка, я бы подарил ей возможность участвовать в каком-нибудь шоу», – сказал Игорь.

Однако решение Елизаветы в итоге не изменилось.

Ранее Игорь Ишаев уже попадал в поле зрения СМИ. 15 марта 2017 года он стал виновником крупного ДТП в Москве. Тогда столкнулись три автомобиля и фура, которая от удара опрокинулась на бок и блокировала движение на дороге. В аварии пострадали два человека.