Победителей розыгрыша, устроенного Александром Козловым, оказалось трое
Губернатор Амурской области Александр Козлов на своей странице в Инстаграме назвал победителей розыгрыша, объявленного им в конце января. Удача улыбнулась троим. Эти люди должны будут встретиться с главой региона за чашкой кофе.
«Участников было так много, что я решил выбрать не одного, а сразу трех победителей!» – объяснил Александр Козлов.
Тех, кто встретится с губернатором, определили при помощи независимого сервиса Giveawation.com. Это пользователи @kolosova9528, @edwardamur и @polinochka0808.
Козлов написал, что вскоре с победителями розыгрыша свяжутся. При этом он не уточнил, будет это встреча сразу со всеми или с каждым по отдельности.
Видео: instagram.com/gubernatorlive
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