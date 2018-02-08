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сегодня, 09:50 14

Победителей розыгрыша, устроенного Александром Козловым, оказалось трое

Победителей розыгрыша, устроенного Александром Козловым, оказалось трое
Фото: amurobl.ru

Губернатор Амурской области Александр Козлов на своей странице в Инстаграме назвал победителей розыгрыша, объявленного им в конце января. Удача улыбнулась троим. Эти люди должны будут встретиться с главой региона за чашкой кофе.

«Участников было так много, что я решил выбрать не одного, а сразу трех победителей!» – объяснил Александр Козлов.

Тех, кто встретится с губернатором, определили при помощи независимого сервиса Giveawation.com. Это пользователи @kolosova9528, @edwardamur и @polinochka0808.

Козлов написал, что вскоре с победителями розыгрыша свяжутся. При этом он не уточнил, будет это встреча сразу со всеми или с каждым по отдельности.

Видео: instagram.com/gubernatorlive

Просмотров всего: 2679

#губернатор

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Комментарии
Показать все (14) Обсудить на форуме
  • Братеев

    Братеев
    8 часов назад

    дел видно на работе у губернатора мало

  • унылый и злой

    унылый и злой
    8 часов назад

    а может в выходной встретятся.

  • Merca

    Merca
    8 часов назад

    У губернатора Амурки и Сахалина, видимо, один pr-менеджер

  • унылый и злой

    унылый и злой
    8 часов назад

    тогда этот pr-менеджер проводит розыгрыши и всем другим людям, которые устраивают подобные вещи в социальных сетях. Это же так сложно и необычно

  • Братеев

    Братеев
    7 часов назад

    а польза области от этого есть?

  • унылый и злой

    унылый и злой
    7 часов назад

    Губернатор завтракает яичницей. Какая польза для области? Никакой! Не есть значит!

  • OT

    OT
    7 часов назад

    Да любопытно как будет это обставлять. С одной стороны если буднично, то надо ждать распространения пиара от самих победителей, а иначе серо и невзрачно и постыло все это шоу. А если обставят журналистами, фейерверком с теле-видео-инфоративно, то это уже станет более менее представительный спектакль по Гоголю о "чичиковщине".

  • Strat

    Strat
    7 часов назад

    П...ц, честь то какая! И что, реально кто то за это "сражался"?

  • Диванный аналитик

    Диванный аналитик
    6 часов назад

    Ждем когда щенков разыгрывать будет? Креатив у его PRменеджеров так и прет))))

  • Лентяйка

    Лентяйка
    6 часов назад

    Власть сегодня, 09:50

    Кофе с губернатором выиграли трое амурчан... Кофе или "на кофе"?

  • slunopotam

    slunopotam
    4 часа назад

    удален

  • Максим 28РУС

    Максим 28РУС
    3 часа назад

    Я с ним, как говорится на одном гектаре с*ать не сел бы, не говоря о том, чтобы в его компании ещё и кофе распивать.

  • Mainer

    Mainer
    3 часа назад



    Эти люди должны будут встретиться с главой региона



    Должны.

    И никак иначе.

    И от исполнения этого долга никак нельзя уклониться.

    Людей жалко.

  • Wor4chun

    Wor4chun
    1 час назад

    Может лучше было-бы написать "Победители лотереи..." или "Победители розыгрыша лотереи..." розыгрыш - довольно двусмысленно толкуется и на ум приходит; кого это кто-то опять разыграл, а до 1 апреля вроде далеко.

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