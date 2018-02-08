Победителей розыгрыша, устроенного Александром Козловым, оказалось трое

Фото: amurobl.ru

«Участников было так много, что я решил выбрать не одного, а сразу трех победителей!» – объяснил Александр Козлов.

Тех, кто встретится с губернатором, определили при помощи независимого сервиса Giveawation.com. Это пользователи @kolosova9528, @edwardamur и @polinochka0808.

Козлов написал, что вскоре с победителями розыгрыша свяжутся. При этом он не уточнил, будет это встреча сразу со всеми или с каждым по отдельности.

Видео: instagram.com/gubernatorlive