В Благовещенске УАЗ протаранил иномарку: водитель вылетел из авто (видео)

Фото: www.instagram.com/skaner_dtp28

В среду, 7 февраля, в Благовещенске произошло ДТП, в котором столкнулись два автомобиля. От удара один из водителей вылетел из салона на проезжую часть. Момент аварии попал в объектив камеры видеонаблюдения.

В пресс-службе ГИБДД Благовещенска сообщили, что ДТП произошло на регулируемом перекрестке в 13:09. УАЗ «буханка» выехал на перекресток улиц Зейской и Богдана Хмельницкого на запрещающий сигнал светофора и протаранил легковой автомобиль Mitsubishi ASX. Иномарку от удара отбросило на другую легковушку – Toyota Vitz.

В аварии пострадал один человек – водитель УАЗа. Во время столкновения, когда машину развернуло, он вылетел из кабины через дверь и упал на проезжую часть в нескольких метрах от автомобиля. Пострадавшего доставили в больницу.