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В Благовещенске УАЗ протаранил иномарку: водитель вылетел из авто (видео)

В Благовещенске УАЗ протаранил иномарку: водитель вылетел из авто (видео)
Фото: www.instagram.com/skaner_dtp28

В среду, 7 февраля, в Благовещенске произошло ДТП, в котором столкнулись два автомобиля. От удара один из водителей вылетел из салона на проезжую часть. Момент аварии попал в объектив камеры видеонаблюдения.

В пресс-службе ГИБДД Благовещенска сообщили, что ДТП произошло на регулируемом перекрестке в 13:09. УАЗ «буханка» выехал на перекресток улиц Зейской и Богдана Хмельницкого на запрещающий сигнал светофора и протаранил легковой автомобиль Mitsubishi ASX. Иномарку от удара отбросило на другую легковушку – Toyota Vitz.

В аварии пострадал один человек – водитель УАЗа. Во время столкновения, когда машину развернуло, он вылетел из кабины через дверь и упал на проезжую часть в нескольких метрах от автомобиля. Пострадавшего доставили в больницу.

Просмотров всего: 3699

#ДТП #происшествия

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Комментарии
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  • inoy

    inoy
    8 часов назад

    буханка убийца(((( хорошо на красный шел.

  • Slon

    Slon
    8 часов назад

    А народ фигачит через двойную сплошную и не заморачивается.

  • Иван Угрюмый

    Иван Угрюмый
    7 часов назад

    собаки и те ждали зеленый

  • ФИО

    ФИО
    7 часов назад

    Иван Угрюмый

    собаки и те ждали зеленый



    многие городские собаки давно усвоили основы ПДД )) тоже подмечаю иногда как они стоят на пешеходном переходе и ждут сигнала светофора. А что касается ДТП, то показалось, что человек вылетел из салона "буханки", а не из кабины

  • on

    on
    7 часов назад

    смотрите какой классный авто уаз-буханка - при столкновении открываются все двери - самый безопасный авто на рынке,рекламщикам готовый рекламный ролик

  • ООШШ

    ООШШ
    6 часов назад

    Надо же ,собаки умнее некоторых людей!

  • Баловник

    Баловник
    4 часа назад

    А еще два утырка через две сплошных проехали.

  • Мазепа

    Мазепа
    1 час назад

    Уаз военная машина, в случае опасности срабатывает катапульта.

  • АКЦИОнер

    АКЦИОнер
    41 минута назад

    Мазепа

    Уаз военная машина, в случае опасности срабатывает катапульта.



    Страшно представить, что было бы, если весь уазик был забит людьми.

  • АКЦИОнер

    АКЦИОнер
    38 минут назад

    ФИО

    Иван Угрюмый

    собаки и те ждали зеленый



    многие городские собаки давно усвоили основы ПДД )) тоже подмечаю иногда как они стоят на пешеходном переходе и ждут сигнала светофора. А что касается ДТП, то показалось, что человек вылетел из салона "буханки", а не из кабины



    собакам освоение основ ПДД дается намного легче, чем водятлам.

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