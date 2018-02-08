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В Завитинском районе тушили пожар в шахте водонапорной башни

В Завитинском районе тушили пожар в шахте водонапорной башни
Фото: vnd12.ru

7 февраля в селе Антоновка Завитинского района пожарные тушили возгорание, случившееся в шахте местной водонапорной башни. Выяснилось, что горел утеплитель.

Сообщение о пожаре на улице Молодежной поступило в 12:15. На место оперативно прибыли силы в составе семи человек и трех единиц техники. Открытое горение в шахте было ликвидировано спустя семь минут.

Утеплитель оказался поврежден огнем на площади 10 квадратный метров, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области. Причину и виновника возгорания предстоит установить.

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#пожары #происшествия

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