В Завитинском районе тушили пожар в шахте водонапорной башни

Фото: vnd12.ru

7 февраля в селе Антоновка Завитинского района пожарные тушили возгорание, случившееся в шахте местной водонапорной башни. Выяснилось, что горел утеплитель.

Сообщение о пожаре на улице Молодежной поступило в 12:15. На место оперативно прибыли силы в составе семи человек и трех единиц техники. Открытое горение в шахте было ликвидировано спустя семь минут.

Утеплитель оказался поврежден огнем на площади 10 квадратный метров, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области. Причину и виновника возгорания предстоит установить.