Юные артисты Благовещенска везут в Приморье на конкурс мюзикл

Детский театр ЦДШИ «Фантазёры+» собирается покорить «Океанские подмостки». Фестиваль театрального творчества пройдет во всероссийском детском центре «Океан». Для участия в номинации «Музыкальный театр» коллектив готовит постановку «Волк и несколько козлят» на музыку Алексея Рыбникова.

Советский мультфильм «Волк и семеро козлят на новый лад» вдохновил режиссера и руководителя детского театра «Фантазеры+» на постановку музыкального спектакля. Веселый мюзикл создали по мотивам народной сказки. В него вошли песни из любимых мультфильмов и кинофильмов, таких как «Усатый нянь» или «Приключения Красной Шапочки».

Фрагмент мюзикла подготовили всего за две недели для поездки во всероссийский детский центр «Океан». Через несколько дней ребята уже будут во Владивостоке на творческой смене, в рамках которой пройдет фестиваль-конкурс «Океанские подмостки». Одно из главных условий: выступление не должно быть больше 15 минут.

«Я играю Кошку и работаю над Кошкой очень серьезно, потому что я не такая уж хитрая в жизни. Я пою уже с детства, и мне это нетрудно. А играть роль – это как душой», – рассказала юная актриса Армине Китурян.

Армине – участница хора «Детство», а теперь и актриса театральной студии. Ребятам такой тандем очень нравится. Поэтому у театрального коллектива «Фантазеры» в названии появился плюс. Работают над созданием мюзикла практически все школьные отделения.

«Нам помогают все педагоги, которые работали с детьми-вокалистами, помогают разучивать партии детям. Художники нам рисовали декорации, я попросила – нас выручили, танцоры могут танцевать. Вплоть до того, что я как-нибудь попробую и оркестр взять», – рассказала руководитель театра «Фантазеры+» ЦДШИ Ольга Васенина.

На творческую смену в «Океан» уезжают 15 детей. Они увидят фестивальную программу, побывают в театрах Приморского края. У них будут мастер-классы по вокалу, хореографии, сценическому движению и актерскому мастерству. Детей ждут новые друзья и интересные встречи.

А по возвращении – в марте – «Фантазеры» покажут премьеру сказки «Школа юных волшебников». Полную версию мюзикла «Волк и несколько козлят» предварительно планируют показать в апреле.