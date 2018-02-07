Рейд: в Благовещенске следят, выпивает ли мама двоих маленьких детей

В Благовещенске жители одного из домов на улице Трудовой пожаловались на свою соседку и написали в полицию заявление, что молодая мама не исполняет родительские обязанности. По словам жильцов, она пьет, собирает в квартире шумные компании и мешает остальным жильцам дома.

Сотрудники отдела по делам несовершеннолетних организовали рейд и провели проверку.

«Все выпивают поголовно. Пускай они за своими семьями смотрят. Почему они должны за мной следить? У меня есть, кто за мной следит», – заявила женщина, на которую пожаловались соседи.

24-летняя Светлана – сирота, воспитывает двоих детей. Сейчас в квартире живут еще ее молодой человек и мама. Светлану регулярно навещают сотрудники органов опеки, медработники. За нарушения закона молодая женщина стоит на учете в управлении ФСИН. Осенью Светлану вызывали на комиссию по делам несовершеннолетних. С тех пор, говорит она, нареканий к ней нет.

«Мне дали первое и последнее предупреждение. И я – всё. Врачи ко мне постоянно приезжают – претензий нет. Всё наглажено, настирано. Врачи меня ни разу пьяной не нашли. Так что не знаю, что они докопались до меня», – недоумевает Светлана.

Соседи по дому на Светлану жаловались в полицию. Там провели проверку, и жалобы подтвердили.

«Они втроем, все вместе у неё собираются, гуляют. Слышно что дерутся – тут такой дом. Но детей не слышно. Мы не спим, полицию ждем. Полиция уедет, она опять включит», – рассказала соседка.

После Нового года в доме стало тихо, говорят люди. А представители властей убедились: в квартире убрано, дети накормлены, хозяйка трезвая. Оснований, чтобы забрать у молодой мамы детей, сотрудники ПДН не нашли.

«На сегодняшний день ситуация благополучная. Оснований для того, чтобы выводить детей из семьи, нет. То, что жалуются соседи, мы их опросили. Допускаем, что бывают факты употребления спиртных напитков. Соседям нужно, когда она выпивает, звонить на 02. Факт будет зафиксирован. Мать будет опрошена, соседи по горячим следам будут опрошены. Тогда уже будет с ней совсем другая работа проведена», – пояснила начальник отдела по делам несовершеннолетних Ольга Шабельская.