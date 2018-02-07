Тема «Эха Москвы в Благовещенске»: празднование Масленицы в Благовещенске

В четверг, 8 февраля, в утреннем эфире «Эха Москвы в Благовещенске» пойдет разговор о том, как культурный центр Приамурья готовится к масленичной неделе. Слушателям о празднике расскажет начальник управления культуры администрации Благовещенска Виктория Хопатько.

Эфир проведут Нино Кохреидзе и Михаил Митрофанов.

«Эхо Москвы в Благовещенске» вещает на волне 101.5 FM. Радиослушатели могут задать гостям студии свои вопросы или принять участие в обсуждении тем по телефону прямого эфира (4162) 31-101-5 или, отправив сообщение в WhatsApp на номер +7-965-671-101-5.

Также можно предложить свои темы для обсуждения, позвонив в редакцию «Эха Москвы в Благовещенске» по номеру (4162) 333-001 или написав в WhatsApp по номеру +7-965-671-101-5.