Белогорск просит дизайнеров помочь городу улучшить окружающую среду

Фото: пресс-служба администрации Белогорска

Глава Белогорска Станислав Мелюков обратился к дизайнерам Амурской области за помощью в разработке эскизов для федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». Помочь муниципалитету предлагается на безвозмездной основе.

В знак благодарности город подарит дизайнерам сувенирный набор «Город вежливых людей» и поместит на доску почета Белогорска.

В управлении ЖКХ отмечают, что обращение к амурским дизайнерам связано с ограниченными сроками реализации дорожной карты «Формирование комфортной городской среды». Подготовить форм-эскизы территорий, планируемых к благоустройству за счет федеральных средств, и отобранных для рейтингового голосования в день выборов 18 марта муниципалитеты должны до 24 февраля. А 1 марта местные власти уже обязаны опубликовать список объектов уже с визуализацией предложенных общественностью проектов.

«Поскольку администрация города, управление ЖКХ действует в рамках правового поля, создание дизайн-проектов, эскизных решений предполагает уточнение бюджетных ассигнований, проведение конкурентных процедур, – говорит начальник отдела муниципального заказа Анна Салмашова. – С учетом внесения изменений в бюджет в самые кратчайшие сроки, внесения изменений в план-график закупок, разработки техзадания, размещение процедуры в рамках антимонопольного законодательства, объявление конкурентных процедуры возможно лишь 5 марта, а 19 марта, при наличии желающих поучаствовать в ней, будет известен победитель. Заключение контракта возможно будет только 30 марта. Соответственно, по всем правовым нормам эскизные проекты на общественные территории могут появиться не ранее, чем через 80 дней, к 1 мая».

Дизайн-проект благоустройства сквера в парке имени Дзержинского Станислав Мелюков оплатит сам. Свое решение он объяснил пониманием, что через бюджет сделать это будет в указанные сроки невозможно. Накануне он уже встретился с руководителем одной из благовещенских дизайн-студий и обсудил главные элементы благоустройства парка. Но, судя из активности белогорцев по участию в выдвижении общественных территорий для рейтингового голосования, профессиональных эскизов потребуется еще не менее пяти, сообщает пресс-служба администрации Белогорска.