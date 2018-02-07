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7 февраля 2018, 19:21 15

Белогорск просит дизайнеров помочь городу улучшить окружающую среду

Белогорск просит дизайнеров помочь городу улучшить окружающую среду
Фото: пресс-служба администрации Белогорска

Глава Белогорска Станислав Мелюков обратился к дизайнерам Амурской области за помощью в разработке эскизов для федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». Помочь муниципалитету предлагается на безвозмездной основе.

В знак благодарности город подарит дизайнерам сувенирный набор «Город вежливых людей» и поместит на доску почета Белогорска.

В управлении ЖКХ отмечают, что обращение к амурским дизайнерам связано с ограниченными сроками реализации дорожной карты «Формирование комфортной городской среды». Подготовить форм-эскизы территорий, планируемых к благоустройству за счет федеральных средств, и отобранных для рейтингового голосования в день выборов 18 марта муниципалитеты должны до 24 февраля. А 1 марта местные власти уже обязаны опубликовать список объектов уже с визуализацией предложенных общественностью проектов.

«Поскольку администрация города, управление ЖКХ действует в рамках правового поля, создание дизайн-проектов, эскизных решений предполагает уточнение бюджетных ассигнований, проведение конкурентных процедур, – говорит начальник отдела муниципального заказа Анна Салмашова. – С учетом внесения изменений в бюджет в самые кратчайшие сроки, внесения изменений в план-график закупок, разработки техзадания, размещение процедуры в рамках антимонопольного законодательства, объявление конкурентных процедуры возможно лишь 5 марта, а 19 марта, при наличии желающих поучаствовать в ней, будет известен победитель. Заключение контракта возможно будет только 30 марта. Соответственно, по всем правовым нормам эскизные проекты на общественные территории могут появиться не ранее, чем через 80 дней, к 1 мая».

Дизайн-проект благоустройства сквера в парке имени Дзержинского Станислав Мелюков оплатит сам. Свое решение он объяснил пониманием, что через бюджет сделать это будет в указанные сроки невозможно. Накануне он уже встретился с руководителем одной из благовещенских дизайн-студий и обсудил главные элементы благоустройства парка. Но, судя из активности белогорцев по участию в выдвижении общественных территорий для рейтингового голосования, профессиональных эскизов потребуется еще не менее пяти, сообщает пресс-служба администрации Белогорска.

Просмотров всего: 181

#Белогорск

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Комментарии
Показать все (15) Обсудить на форуме
  • КоСт

    КоСт
    10 часов назад

    Ну без Труша никак мер г.белогорска не обойдется

    что ж делать

  • КоСт

    КоСт
    10 часов назад

    Труш тебя не интерусует сувенирный набор от вежливых людей?

    Меня чето вообще никак

  • Братеев

    Братеев
    8 часов назад

    почему вежливых людей?судя по белогорцам здесь выступающим там совсем не вежливо

  • Семен Васильевич А.

    Семен Васильевич А.
    8 часов назад

    Позовите Труша Вия!

    Так он сразу трон потребует,а захотят ли жители?

  • Братеев

    Братеев
    8 часов назад

    вот ещё один из вежливых

  • Семен Васильевич А.

    Семен Васильевич А.
    8 часов назад

    Опять Мелюков беспокоит?

  • Клава

    Клава
    7 часов назад

    Братеевпочему вежливых людей?судя по белогорцам здесь выступающим там совсем не вежливо


    А что не так?...очень вежливо попросили помощи. Или Труш без денюшек не помощник?

  • Братеев

    Братеев
    7 часов назад

    так вы Трушу и напишите-зачем писать в общее объявление---если я сталевар то я не должен вам варить рельсы

  • тоже из Белогорска

    тоже из Белогорска
    7 часов назад

    удален

  • КоСт

    КоСт
    7 часов назад

    Братеев

    почему вежливых людей?судя по белогорцам здесь выступающим там совсем не вежливо



    ну тут смотря чего за отправную точку считать

    не прибили тебя, уже был вежливый ответ считай

    по-белогорски

  • КоСт

    КоСт
    6 часов назад

    тоже из Белогорска

    Братеев

    так вы Трушу и напишите



    А мы не знаем адреса заведения в Усть-Ивановке. Не подскажете?))))



    откуда вам знать такие направления

    выж в южной корее лечитесь

    исключительно

  • Братеев

    Братеев
    6 часов назад

    модератор удалите этих оскорбляющих всех людей

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    6 часов назад

    Разбираем по порядку



    Подготовить форм-эскизы территорий, планируемых к благоустройству за счет федеральных средств, и отобранных для рейтингового голосования в день выборов 18 марта муниципалитеты должны до 24 февраля.



    А сегодня 7ое февраля, далее:



    Дизайн-проект благоустройства сквера в парке имени Дзержинского Станислав Мелюков оплатит сам. Свое решение он объяснил пониманием, что через бюджет сделать это будет в указанные сроки невозможно. Накануне он уже встретился с руководителем одной из благовещенских дизайн-студий и обсудил главные элементы благоустройства парка. Но, судя из активности белогорцев по участию в выдвижении общественных территорий для рейтингового голосования, профессиональных эскизов потребуется еще не менее пяти, сообщает пресс-служба администрации Белогорска.



    Судя по фото эскиза (а это планшет 1м х 1м) и подаче материала, с руководителем дизайн студии Леной Хламовой (Лена молодец, хороший дизайнер) встречался сильно раньше и не раз. такие проекты с подачей не делаются и за месяц, если только кроме него ничем иным не заниматься, но я почему-то думаю, у Лены есть и другие заказы, параллельно, да и с проектом "по жить" нужно.

    По этому смею считать что слово "канун" у градоначальника имеет весьма расплывчатые временные рамки в пару месяцев, чем он вводит в заблуждение и горожан, и жителей области, при том, что в своих потугах повторить подвиг Александра Матросова и "накрыть собой амбразуру" (в переносном смысле), он как бы заявляет, я ОДНОМУ дизайнеру заплачу, а остальные будут рисовать ПЯТЬ территорий за ..сервиз :))) то есть, в срок с 7го (пусть даже будем считать так а не с момента получения техзадания) до 23го включительно некие дизайнеры Приамурья должны разработать пять территорий так, чтобы по ним могли принять решение об их экономической составляющей для бюджета и иметь эффектную изобразительную подачу, дабы победить в некоем отборе.

    Чиновник "послал" всех в эротическое путешествие, практически, прямым текстом, нагло и постыдно выплюнув это заявление в адрес амурских дизайнеров. а последователи Гебельса понесли этот харч в АмурИнфо для публикации.

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    6 часов назад

    Таким образом я укореняюсь в мысли, что весь этот цирк с великодушием и самопожертвованием ни что иное как попытка построить бизнес своим подельникам за счёт средств бюджета и вписать это в программу софинансирования. А на референдуме горожане будут слепо верить на слово лживой пропаганде и будут выбирать то, каким способом у них будут изыматься средства на развитие бизнеса приближённых к особе.

    судя логике текста:



    «Поскольку администрация города, управление ЖКХ действует в рамках правового поля, создание дизайн-проектов, эскизных решений предполагает уточнение бюджетных ассигнований, проведение конкурентных процедур, – говорит начальник отдела муниципального заказа Анна Салмашова. – С учетом внесения изменений в бюджет в самые кратчайшие сроки, внесения изменений в план-график закупок, разработки техзадания, размещение процедуры в рамках антимонопольного законодательства, объявление конкурентных процедуры возможно лишь 5 марта, а 19 марта, при наличии желающих поучаствовать в ней, будет известен победитель. Заключение контракта возможно будет только 30 марта.



    складывается убеждение, что победитель уже проинформирован о деталях предстоящего действа и он уже готов принять на себя бремя победителя в аукционе. Я даже уверен что уже давно есть две. или даже три фирмы, которые назовут более высокую цену, они, кстати, могут иногда даже побеждать, и не важно, что все эти фирмы приводят на одного человека.

  • КоСт

    КоСт
    6 часов назад

    3.1

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