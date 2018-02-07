Цирк собирал школьников Благовещенска на концерты, прикрываясь благотворительной целью

В Благовещенске школьникам предложили принять участие во всероссийской акции «Твори добро». Вместо уроков дети должны пойти на цирковое представление, а деньги, вырученные от продажи билетов, пойдут на доброе дело – объяснили в школах.

Некоторые родители к такой благотворительности отнеслись с подозрением.Они посчитали, что их принуждают отправить детей на цирковое представление приезжих артистов, и не согласились с таким изменением в школьном расписании.

Дети от уроков освобождаются – так говорится в сообщении, которое получили родители благовещенских шестиклассников. Объявление распространили в родительских группах в мессенджерах. Билет на представление цирковых артистов стоит 350 рублей. Деньги эти будут потрачены на благотворительность, заверили мам и пап.

Согласия у родителей на поход в цирк не спрашивали. Поэтому некоторые мамы возмутились, что их поставили перед фактом.

«Мы с родителями поинтересовались, почему детей снимают с уроков, и они идут в цирк. Классный руководитель сказала, что это обязательно, что все классы школы освобождаются от уроков. Меня это очень удивило. Деньги в классе не собирали, но меня удивило, что всем классом дети должны идти в цирк. С какой стати это обязательно? Очень всё странно мне показалось», – описала ситуацию одна из мам.

«Всегда к нам приходят представители, в данном случае к нам обратилось министерство соцзащиты о проведении такой акции. Соответственно, мы внимательно посмотрели на проведение такой акции. Быть участником можно, но спросив разрешение родителей. Поэтому самовольно такое решение школа не принимает», – рассказала директор Алексеевской гимназии Наталья Фурсова.

Также родителям показалось странным, что им сообщили разные данные. Одним объяснили, что вырученные от продажи билетов средства пойдут в травмоцентр, другим – что в Дом малютки. Но там о подобной акции ничего не знают, помощь никто не предлагал. Продавец билетов назвал еще один вариант – помощь будет оказана детям-инвалидам и сиротам.

Журналисты «Альфа-канала» решили узнать в ДК Профсоюзов, для кого проводится благотворительный концерт. Там их переадресовали на номер женщины, которая представилась сотрудницей соцзащиты Ольгой. И рассказала, что якобы под их руководством проводится это мероприятие.

«Этот цирк идет для всех детей. Но благотворительное мероприятие будет для сирот, кто находится на опеке. Мы обзвонили детские дома, оттуда приедут дети. Надомные инвалиды. Мы сейчас списки формируем», – пояснила женщина.

В областном министерстве соцзащиты корреспонденту сообщили – такой сотрудницы у них нет, и о благотворительной акции в ведомстве ничего не знают.

«С нами никакое соглашение представитель цирка не заключал... Договоренности не выстраивали. Лицо, звонившее в детские дома, – у нас такого сотрудника нет», – заявила министр соцзащиты Наталья Киселева.

В управлении образования города рассказали, что к ним представители артистов тоже не обращались. Цирк выходил на директоров школ, которые могут сами решать подобные вопросы. Но теперь с руководителями школ решили провести беседы, где расскажут, как нужно проверять заезжих артистов. Чтобы трюки с соцзащитой не прошли.

После разбирательства по поборам в школах областные власти запретили собирать в образовательных учреждениях деньги на культмассовые мероприятия. Это разрешено только родительским комитетам.

В Амурской областной филармонии удивились, что на представление приезжего цирка организуют массовые походы школьников. Ради их представлений и концертов учеников с уроков не снимают, рассказали и в филармонии, и в Общественно-культурном центре, где тоже возникли проблемы с продажей билетов.

«К нам с удовольствием приходят родители с детьми, а вот с остальными программами, ориентированными на школьников, есть проблемы. Сложно организовать культурные походы, когда целыми школами приходили на наши мероприятия. Есть с этим сложности, и нас это беспокоит», – рассказала заместитель директора Амурской областной филармонии Виктория Решетникова.

«16 февраля у нас будет Масленица. Мы идем на уступки, время подгадываем, делаем скидки на большие заявки. Она должна была пройти в большом зале, как это было раньше. При полном аншлаге. В этом году мы Масленицу перенесли в малый зал из-за того, что не собрали количество детей, подходящее для большого зала», – добавила менеджер по продажам Общественно-культурного центра Алёна Юрченко.