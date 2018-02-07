В жилом доме в Екатеринославке стало тепло

В многоквартирном доме в селе Екатеринославка решена проблема с отоплением. Причина завоздушенных батарей заключалась в изношенных сальниках сетевого насоса на котельной № 2. Областное министерство ЖКХ сообщило, что неполадка устранена.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», жители дома в Екатеринославке пожаловались на выросшие счета за ЖКУ и проблему с отоплением. По их словам, батареи постоянно завоздушиваются и становятся холодными. Жильцу верхнего этажа Александру Вакуленко приходится регулярно спускать воздух, чтобы не замерзнуть. При этом мужчина является инвалидом и передвигается на коляске.

В среду, 7 февраля, областное министерство ЖКХ сообщило, что проблема с завоздушиванием системы отопления в квартире № 10, расположенной по улице Ленина в доме № 41 села Екатеринославка отсутствует.

«Данная ситуация произошла в связи с износом сальников сетевого насоса на котельной № 2. На данный момент управляющая компания ООО "Монолит" проблему нашла и устранила. Температура в квартире, согласно акту обследования, соответствует нормативу и составляет плюс 22 градуса», – сообщили в министерстве.

Житель проблемного дома инвалид Юрий Вакуленко подтвердил, что в его квартире 7 февраля стало тепло. «Ко мне сегодня целая делегация приходила – человек восемь, – рассказал он корреспонденту ИА "Амур.инфо". – Выясняли, есть ли у меня претензии, я ответил, что нет. Правда, представитель ЖКХ так и не ответил мне, почему у нас такой необоснованно высокий тариф».