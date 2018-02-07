В Благовещенск привезли первые фотоальбомы для ребят из детских домов

Пока из столицы пришла только первая партия фотоальбомов – 15 штук. Всего в рамках проекта будут подготовлены и напечатаны около 100 альбомов с фотографиями высочайшего качества для ребят трех социальных учреждений: детских домов Поярково и Садового и социально-реабилитационного центра «Мечта».

От качества готовых фотоальбомов автор – Екатерина Баликоева – в полном восторге. По словам девушки, она не жалеет, что выбрала именно этот вариант с печатью в столице, а не более дешевые варианты местного или китайского производства.

«Мы под таким впечатлением от увиденного. Эмоции прямо через край! Качество книг замечательное. У нас произошел небольшой форс-мажор: за одну ночь, буквально два дня назад, поднялись цены на этом сайте. Я очень испугалась, цены выросли сразу на 50 процентов, вы представляете? У меня бы на целый детский дом не хватило. Марина Жарова – это дизайнер проекта – написала на сайт. И из-за того, что у нее очень большая партия, так как она фотографирует детские сады и школы, и из-за того, что она очень большие партии постоянно заказывает, ей разрешили, несмотря на повышение цен на 50 процентов, все книги сделать по старым ценам. Я чуть не разревелась от счастья», – поделилась Екатерина.

Работа над проектом продолжается, часть готовых фотографий еще в обработке, их отправят на печать позже. Фотоальбомы всех ребят будут готовы ориентировочно в середине марта. У Екатерины есть несколько идей, как их можно необычно вручить.

Благодаря работе над проектом, девушка познакомилась с одной из воспитанниц с ограниченными возможностями из детского дома села Садовое. Девочке 15 лет. Теперь инициативная благовещенка оформляет документы на так называемый гостевой режим, когда ребенка можно забирать в семью из социального учреждения на выходные и праздники. В данном случае речь идет о дневном пребывании, на ночь девочка будет возвращаться в детский дом.

«Этот проект помог мне поближе познакомиться с одной из девочек из детского дома Садового, и я оформила гостевой режим на девочку-инвалида. Они все там очень классные, и я никогда не могу ответить на вопрос, почему именно этот ребенок, просто легло на сердце так. Мы готовимся к активному отдыху весной и летом. Сегодня я подписала в опеке последние документы. Мне осталось только заключение получить.

Причем я такая одна в городе: пришли вчера заполнять заявление и попросили образец, потому что очень торопились. А нам сказали, что наша семья уникальна – мы одни такие на весь город. Это, конечно, печально. Пакет документов, который нужно собрать, очень маленький. Можно просто гулять с ребенком, как мы будет с Дашей, пойдем в кино, кофейню, у меня планы грандиозные.

У нас много обеспеченных людей в городе, которые могут подарить ребенку 2-3 часа своего времени, просто забрать на выходные. Все думают, что я делаю что-то сверхъестественное, а на самом деле здесь нет ничего такого. Я мама, у меня у самой двое детей, и неужели, когда я поеду гулять со своими детьми, мне тяжело будет взять еще ребенка?» – считает Екатерина.