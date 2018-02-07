Мнения амурчан об участии россиян в Олимпиаде разделились

Российские спортсмены, которые будут выступать на Олимпиаде в этом году, уже отправились в Южную Корею. Открытие зимних Игр пройдет 9 февраля. Под нейтральным флагом выступят 169 спортсменов из России. Будут ли благовещенцы смотреть Олимпийские игры и болеть за россиян, узнавал корреспондент «Альфа-канала».

«Обязательно буду смотреть и обязательно буду болеть за наших. Я считаю, что они должны выступать в любом случае, они на это жизнь положили, это их долг», – сказала горожанка.

«Это позор, я считаю. Смотрите, их уже гнобят. На тренировку ехать им надо, а у них берут пробы. Это что нормально? Ненормально», – высказался мужчина.

«Наверное, буду болеть. Конечно же, отношусь категорически. Флаг – это как бы наше достояние, так сказать. И то, что нам запрещают показывать, на что мы способны, это неправильно», – поделился молодой человек.

«Я бы, допустим, проигнорировал их. Ничего бы плохого не случилось, если бы один раз пропустили. Потом сравняли бы все эти политические углы, и все, уже за свою страну выступали бы», – добавил другой прохожий.

«Они деньги выжимают, вот. Если им бы миллиардов 10 долларов заплатить, они бы все дела закрыли. Это точно, выжимают деньги из России», – отметил благовещенец.