«50 оттенков свободы», «Женщины против мужчин–2: Крымские каникулы»: кинопремьеры недели

Фото: be-famous.ru

Эта неделя принесет благовещенцам четыре кинопремьеры. Кинотеатры приглашают на российскую ленту «Женщины против мужчин–2: Крымские каникулы», а также на фильм «50 оттенков свободы», «Место встречи», «Охота на воров». Амур.инфо рассказывает об очередных киноновинках.

Женщины против мужчин–2: Крымские каникулы

Отправиться в отпуск сразу после развода – довольно заманчивая идея. Особенно если за компанию можно прихватить двух своих лучших приятелей. Но когда в том же отеле встречаешь свою бывшую жену-красавицу, то это к неприятностям. А если экс-супруга оказывается там же с двумя своими лучшими подругами, которые к тому же являются бывшими женами твоих друзей, то легкая месть за старые обиды превращается в увлекательную «войну» и незабываемые приключения.

Актеры: Настасья Самбурская, Наталья Рудова, Мария Кравченко, Александр Головин. Режиссер: Леонид Марголин.

Фильм покажут в ДК Профсоюзов, киноцентре «Благовещенск».

50 оттенков свободы

Кристиан и Анастейша поженились и живут в своё удовольствие, наслаждаясь обществом друг друга. Однако жизнь новоиспечённой миссис Грей находится в опасности, поскольку объявляется недруг, который собирается мстить, используя свою богатую фантазию. Призраки прошлого Кристиана вновь вернулись, а тучи над супругами сгущаются всё сильнее.

Актеры: Дакота Джонсон, Джейми Дорнан, Ариэль Кеббел, Ким Бейсингер. Режиссер: Джеймс Фоули.

Посмотреть ленту можно в ДК Профсоюзов, киноцентре «Благовещенск», ОКЦ, «Харбине», АОДНТ.

Место встречи

Девять человек приходят в одно и то же место на встречу к таинственному Незнакомцу в надежде, что он исполнит их сокровенные желания. Загадочный мужчина может претворить в жизнь всё, что они захотят. Но за определенную цену… В обмен на осуществление мечты, каждому из гостей предлагается выполнить необычные задания. Чем сложнее исполнение этой мечты, тем выше цена. Каждый из героев должен сделать свой выбор – как далеко он готов зайти, чтобы получить желаемое. И так ли случайны судьбы посетителей этого места встречи?

Актеры: Валерио Мастандреа, Марко Джаллини, Алессандро Борги, Сильвио Муччино. Режиссер: Паоло Дженовезе.

Картину покажут в киноцентре «Благовещенск».

Охота на воров

Большой Ник – начальник элитного подразделения полиции Лос-Анджелеса – ежедневно доказывает, что его команда более крутая, чем те, на кого они охотятся. Когда коп узнает, что легендарный и неуловимый вор планирует дерзкое ограбление Федерального резервного банка США, то он решает помешать этому любым способом. И играть по правилам он не привык.

Актеры: Джерард Батлер, Джордан Бриджес, Пабло Шрайбер, Ивэн Джонс. Режиссер: Кристиан Гьюдгэст.

Фильм будут показывать в киноцентре «Благовещенск».

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