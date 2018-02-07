Пенсионный фонд перечислил более 29 миллионов рублей для амурских матерей

Пенсионный фонд одобрил и направил на оплату заявления 163 амурчанок, которые решили распорядиться материнским капиталом. В общей сложности ведомство перечислит 29,1 миллиона рублей на улучшение жилищных условий, погашение ипотеки и образование детей.

Из общего количества семей 24 потратят капитал на приобретение или строительство жилья на сумму 7,9 миллиона рублей, 41 семья – на погашение ипотеки (17,5 миллиона), 84 – рассчитаются за детский сад (3 миллиона), 14 семей – оплатят обучение детей в учебных заведениях (660 тысяч).

Специалисты Пенсионного фонда отмечают, что доля граждан, решивших оплатить материнским капиталом пребывание детей в ДОУ, значительно возросла. Если еще в 2017 году таких заявлений в месяц было порядка 120, то в 2018 году только с 9 по 15 января их подано уже 84.

Следующее перечисление средств материнского капитала планируется до 22 февраля – по заявлениям, поданным в Пенсионный фонд с 16 по 31 января. Перечисления производятся не позднее чем через 1 месяц и 10 дней со дня подачи заявления.

Средствами материнского капитала можно распорядиться по четырем направлениям: улучшение жилищных условий, оплата образовательных услуг для детей, формирование будущей пенсии мамы и оплата товаров и услуг для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов. С начала 2018 года предусмотрены ежемесячные выплаты нуждающимся семьям, в которых второй ребенок будет рожден (усыновлен) после 1 января 2018 года.

Размер материнского капитала в 2018 году составляет 453 026 рублей. Программа федерального материнского капитала продлена до 2021 года, сообщает пресс-служба областного отделения ПФР.