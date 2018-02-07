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Марина Дедюшко рассказала «Синьхуа» об экономическом потенциале Приамурья

Марина Дедюшко рассказала «Синьхуа» об экономическом потенциале Приамурья

У Амурской области огромный потенциал по экспорту экологически чистой продукции премиум-класса в Китай. Об этом в интервью информагентству «Синьхуа» заявила первый зампред правительства Амурской области Марина Дедюшко.

Марина Владимировна принимала участие в заседании межрегионального совета Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития, состоявшегося в Харбине 6 февраля.

Зампред областного правительства рассказала корреспонденту «Синьхуа», что экономическое сотрудничество, прежде всего, будет осуществляться в сельском хозяйстве. На сегодня, по ее словам, разрешен экспорт пшеницы, гречихи и овса с территории Амурской области в Китай.

«Мы получили право экспорта, и, чтобы воспользоваться им практически, нам необходимо пройти все процедуры допуска», – сказала Марина Дедюшко. Она считает, что необходимо принять совместное решение по увеличению квоты для амурских сельхозпроизводителей. Это активизирует приграничное сотрудничество, потому что у Амурской области существует огромный потенциал по экспорту экологически чистой продукции без ГМО премиум-класса, эксклюзивного качества и высокого ценового сегмента.

Говоря о транспортно-логистическом комплексе, который будет развиваться с вводом в действие моста через Амур, Марина Дедюшко остановилась на туризме и развитии инфраструктуры сервисного туризма. По ее словам, в этой сфере много проектов, и Амурская область заинтересована в китайских инвесторах, отечественных и иностранных инвестициях.

Коснувшись строительства автодорожного моста Хэйхэ – Благовещенск, зампред правительства рассказала следующее: «На нашей стороне объект большой, он состоит из подъездных путей, на одном из которых работает российская региональная дорожная подрядная организация. По строительству дороги ведутся насыпные работы, земляные работы, установлена развязка. Мы идем по графику, уже освоено порядка двух миллиардов».

В ходе интервью Марина Дедюшко неоднократно делала акцент на привлечении инвесторов и инвестиций в область, поэтому немаловажным оказался вопрос о работе, которую проделало Приамурье для улучшения инвестиционной среды и привлечения китайских инвесторов. Она сообщила, что в области создано три территории опережающего развития, и выделила одну из них – «Приамурскую», находящуюся в 60 километрах от моста.

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#Китай #областная власть #торговля #экономика

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Комментарии
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  • Диванный аналитик

    Диванный аналитик
    22 минуты назад

    Огромный потенциал по экспорту экологически чистой продукции премиум-класса в Китай мы организовать не сможем. Пшеница у нас растет на корм птице.Ну не уродятся у нас злаковые...У нас идеальные условия для сои. Зачем эта дама проматывала командировочные в Харбине? Она же ничего предложить не смогла. Интересно,эту команду "бодрых управленцев" спросят когда нибудь о реальных результатах?

  • vertex

    vertex
    14 минут назад

    Диванный аналитик

    Огромный потенциал по экспорту экологически чистой продукции премиум-класса в Китай мы организовать не сможем. Пшеница у нас растет на корм птице.Ну не уродятся у нас злаковые...У нас идеальные условия для сои. Зачем эта дама проматывала командировочные в Харбине? Она же ничего предложить не смогла. Интересно,эту команду "бодрых управленцев" спросят когда нибудь о реальных результатах?



    + много. Что дедюшко, что галушко - сказочные ко

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