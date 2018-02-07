Амурчанин может лишиться свободы за кражу имущества у работодательницы

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Сотрудники уголовного розыска раскрыли кражу имущества на сумму свыше 400 тысяч рублей. Преступление было совершено в районе 5-й стройки Благовещенска. С участка, на котором ведется строительство дома, пропал контейнер полный дорогостоящих стройматериалов и оборудования.

Заявление в полицию написала владелица участка. Предварительно установлено, что к совершению кражи причастен ранее судимый молодой человек, который занимался здесь заливкой фундамента. Возможно, именно тогда он и приметил вместительную тару.

Утром 4 февраля подозреваемый 1994 года рождения, наняв спецтехнику, загрузил контейнер со стройматериалами и электрооборудованием на грузовик и вывез с территории строящегося дома, а затем продал через интернет-сайт. Какую сумму он при этом выручил, не сообщается, но известно, что ущерб от его противоправных действий составил более 400 000 рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в краже по его месту жительства. Злоумышленника доставили в дежурную часть отдела полиции. Он признался в содеянном.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до шести лет лишения свободы. Он помещён в изолятор временного содержания, сообщает пресс-служба областного УВД.