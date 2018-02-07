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Полнолуние помогло задержать браконьеров в Амурской области

Полнолуние помогло задержать браконьеров в Амурской области
Фото: hovikcharkhchyan.wordpress.com

В Магдагачинском районе в охотугодьях общества охотников и рыболовов задержали четверых браконьеров на автомобиле УАЗ. Местные жители охотились с запрещенной к использованию выносной лампой-фарой. Делали они это в закрытые сроки охоты и без единого документа, в том числе на оружие.

«В районе реки Горчаки заметили в полях свет от выносной лампы-фары. Поскольку ночь была светлая, полнолуние, а местность знакомая, мы выключили фары и смогли подъехать к нарушителям практически вплотную – на расстояние около ста метров. Заметив машину управления, браконьеры резко развернулись и попытались удрать. При этом они создавали аварийную ситуацию – старались ослепить нашего водителя, направляя ему свет лампы в глаза», – рассказал сотрудник управления по охране животного мира Приамурья, работавший на месте происшествия.

При задержании нарушителей в машине, помимо браконьерской лампы-фары, обнаружили собранное и заряженное оружие. Документов на него у мужчин не нашлось.

Из четверых задержанных двое охотоведам были уже знакомы. Один из них попался на браконьерстве повторно, второй и вовсе лишен права охоты. В отношении жителей Магдагачинского района составлены административные материалы. Оружие и выносную лампу у них изъяли.

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#закон #природа

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