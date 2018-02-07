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сегодня, 15:30 4

Одного из щенков редкой породы от Олега Кожемяко выиграла амурчанка

Одного из щенков редкой породы от Олега Кожемяко выиграла амурчанка
Фото: instagram.com

Жительница села Томское Амурской области стала одной из победительниц интернет-конкурса, в котором экс-губернатор Приамурья Олег Кожемяко разыгрывал щенка редкой породы. Амурчанка написала историю о своих непростых родах и большой поддержке мужа в тот момент.

Теперь щенка мареммо-абруццкой породы – большой редкости для Дальнего Востока – ждут в Томском Серышевского района. Именно там живет победительница Марина Ганжа с семьей.

У женщины трое детей. Средний – шестилетний сын Артур – и вдохновил Марину на участие в конкурсе. Щенков в своем Инстаграме в обмен на рецепт семейного счастья разыгрывал экс-губернатор Приамурья и нынешний глава Сахалинской области Олег Кожемяко. В комментариях Марина описала историю рождения среднего сына – мальчик родился на 31 неделе беременности – и то, как ее поддержал муж.

«Семейного счастья не может быть без любви, без уважения к супругу и самое главное – к себе. Самоуважение важно, так как мы лепим свою половинку, его отношение к нам и детям. У нас с мужем не такой большой стаж семейной жизни – всего 7 лет. Но за это время у нас появилось трое деток. Сынок у нас глубоко недоношенный. Очень тяжелое восстановление. И без поддержки мужа, сама бы я не справилась, – рассказала амурчанка. – Бессонные ночи, проблемы с животиком и другое мы прошли вместе. Его поддержка и забота очень помогли и мне в быстром восстановлении. Так что я считаю, самый главный рецепт семейного счастья – это уважение и взаимопомощь в отношениях, а все остальное появится со временем. Кстати, на этот Новый год наш сынок загадал себе собачку – мечта детства».

Сначала Марине написали с аккаунта сахалинской администрации и сообщили, что ее рецепт счастья вошел в пятерку лучших и вскоре выберут одного победителя. Еще через несколько дней женщину обрадовали, что победителей трое и она – одна из них.

«Участие приняла просто ради участия, если честно. В победу не особо верила – там столько было комментариев. Но сынок ждал, он единственный, кто верил, что мы выиграем. Про эту породу я в этом конкурсе впервые услышала, зато теперь знаю, если не все, то многое: специально связывалась с московским питомником. Там сказали, что собаки этой породы не особо прихотливые – мыть их не надо потому что у них шерсть какая-то с особым составом – отталкивает грязь. Именно благодаря этому они белоснежно-белые.

Еще сказали, что собаки малоежки и в еде неприхотливы: могут и со стола есть, и сухой корм. Главное, чтобы водичка была всегда свежая. Еще свободу любят – гулять надо с ними много. Вообще, созданы для улицы, но спокойно живут и в благоустроенных квартирах», – поделилась Марина.

Больше всего собаку ждут дети Марины, а особенно сын Артур. Старшая дочка шьет собаке лежак, хотя, каких размеров он должен быть, семья не знает, но, судя по фото, собака очень крупная. Кто именно им достанется – мальчик или девочка – амурчанка не знает, но сын считает, что это будет Мирон.

«Если мальчик будет, сын хочет Мироном назвать. Я ему объясняю, что надо на собаку посмотреть сначала: может, он совсем не Мирон, а Тузик (смеется), надо же на характер посмотреть, чтобы имя подходило. А насчет девочки сын почему-то вообще не думает», – рассказала Марина.

Когда именно и как привезут приз – щенка мареммо-абруццкой породы, – победительница еще не знает. «Сроки доставки и время пока не озвучивали, но пришлют, сказали, точно. Единственное, когда я адрес писала, сказала: "Далеко, наверное, неудобно вам?" А мне сказали: "Не переживайте, все будет сделано"», – объяснила она.

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#дети #животные #конкурсы

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Комментарии
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  • Myxira

    Myxira
    2 часа назад

    самая лучшая лежанка для крупной собаки - ортопедический матрас для детской кроватки

  • Andreei

    Andreei
    38 минут назад

    Да ну и заголовок. Конечно редкая порода раз щенки от Олега Кожемяко))).

  • Мартин Остин

    Мартин Остин
    8 минут назад

    Крайне безотвественно разыгрывать живое существо

    на что она ее содержать будет?

    Нет денег на породистую собаку не надо ее заводить, не осилишь

    И в этом они все

  • vertex

    vertex
    5 минут назад

    Andreei

    Да ну и заголовок. Конечно редкая порода раз щенки от Олега Кожемяко))).



    Переплюнул Панина)))

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