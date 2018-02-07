В Амурской области осветят дороги в 16 селах и городах

В 2018 году «Амурупрадор» обустроит освещение на 16 участках автодорог, проходящих транзитом через населенные пункты области. Эти меры направлены на снижение количества аварий на дорогах.

«Освещение дорог внутри населенных пунктов – одна из важных задач. Граждане неоднократно поднимали эти вопросы на встречах в районах. Помимо создания комфортных условий проезда в ночное время, это позволит снизить число аварий в селах», – сказал глава региона Александр Козлов.

На основе анализа ДТП в области «Амурупрадор» принимает меры по ликвидации мест концентрации ДТП и потенциально опасных участков дорог. Помимо восстановления поврежденных участков, устанавливаются дорожные знаки, обустраиваются пешеходные переходы и освещение на трассах.

Согласно планам «Амурупрадора» на 2018 год, планируется осветить дороги в селах Владимировка, Новотроицкое, Новинка, Кантон-Коммуна Благовещенского района, в поселке Советский, селах Москвитино, Черновка Свободненского района, Ивановка Ивановского района, Покровка Октябрьского района, Константиновка, в селе Николаевка, Косицино, Садовое и Чуевка Тамбовского района, поселке Бурея, а также в городе Завитинске.

В районе села Игнатьево и поселка Новый будет увеличена протяженность существующей линии освещения на 300 метров для освещения автобусных остановок и пешеходного перехода. Общая протяженность линий освещения составит более 29 километров. Для сравнения: в 2017 году было построено более 19 километров линий освещения, сообщает пресс-служба областного правительства.

«Также планируется обустроить 19 пешеходных переходов, 27 автобусных остановок, тротуаров протяженностью более 1,9 километра. Все работы планируется завершить до 30 октября текущего года», – сказал руководитель «Амурупрадора» Александр Селин.