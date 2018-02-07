В Приамурье потеплеет до минус 10 градусов: прогноз погоды на 8 февраля

Фото: reading.com.ua

В Амурской области 8 февраля установится переменная облачность. В отдельных районах ожидается небольшой снег. Ветер будет дуть с востока, юго-востока со скоростью 1-6 метров в секунду, местами ускоряясь до 11 метров в секунду.

Температура ночью понизится до 24…29 градусов мороза, местами – до минус 34…39. Днем термометры покажут 10…15 градусов ниже нуля, местами по северу – минус 20…25 градусов. В Благовещенске в этот день установится небольшая облачность, без осадков. Ветер выберет южное, юго-восточное направление и разгонится до 4-9 метров в секунду. Температура ночью составит минус 25…27, днем – минус 10…12 градусов, сообщает Амурский гидрометцентр.

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Екатерина PL