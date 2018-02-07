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В Амурской области миграционный отток населения снизился на 30 %

В Амурской области миграционный отток населения снизился на 30 %
Фото: Poland2day

По данным Амурстата в 2017 году отток населения из Амурской области снизился почти на 30 %. А людей, которые решили осесть здесь на постоянное место жительства, стало больше. Из них 80 % – переселенцы из других регионов России.

Как сообщает пресс-служба областного минэкономразвития, в министерстве связывают это с реализацией в регионе крупных проектов, в том числе федерального значения: космодром Восточный, Нижне-Бурейская ГЭС, Амурский ГПЗ, газопровод «Сила Сибири» и другие.

«За прошлый год много сделано для улучшения уровня жизни амурчан. Правительством региона разработан комплексный план социально-экономического развития Амурской области до 2025 года. План содержит мероприятия по строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры. Ведется работа по реализации комплексного развития города Свободный, а также строительство жилых домов в городе Циолковский. Эти меры позволят увеличить численность населения Амурской области к 2025 году до 805 тысяч человек», – отметила министр экономического развития Амурской области Светлана Балова.

По информации Амурстата, на 1 декабря 2017 года в Приамурье жило 798,8 тысячи человек. За январь-ноябрь 2017 года население уменьшилась на 3 тысячи человек (0,38 %).

Просмотров всего: 718

#жизнь

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Комментарии
Показать все (41) Обсудить на форуме
  • БЕЛОГОРЕЦ2

    БЕЛОГОРЕЦ2
    4 часа назад

    СВЕТА И ИЗ ГАЗПРОМА ДЕНЬГИ ВЫШИБАЕТ И ЛЮДЕЙ ПРИВЛЕКАЕТ. СВЕТУ НАДО ПОВЫСИТЬ.

  • Братеев

    Братеев
    4 часа назад

    уезжать уже некому-остались пенсионеры и лузеры

  • Туж2

    Туж2
    4 часа назад

    Братеев

    уезжать уже некому-остались пенсионеры и лузеры винеры



    З.Ы. Так правильнее :)

  • vertex

    vertex
    3 часа назад



    Эти меры позволят увеличить численность населения Амурской области к 2025 году до 805 тысяч человек», – отметила министр экономического развития



    К себе в квартиру пусть возьмет гастарбайтеров со Среденй Азии, пропишет и увеличивает у себя дома все, что хочет.

  • Shift

    Shift
    3 часа назад

    vertex



    Эти меры позволят увеличить численность населения Амурской области к 2025 году до 805 тысяч человек», – отметила министр экономического развития



    К себе в квартиру пусть возьмет гастарбайтеров со Среденй Азии, пропишет и увеличивает у себя дома все, что хочет.



    не сметь указывать министру..

    а вообще да. желаемое выдавать за действительное - это они научились хорошо делать..и самое интересное. когда в 2025 году народа останется еще меньше чем сейчас. этого самого министра ни кто за слова, произнесенные в далеком 2018, не спросит..ну не шмогла, я не шмогла (с)..

  • домовенок

    домовенок
    3 часа назад

    "По данным Амурстата в 2017 году отток населения из Амурской области снизился почти на 30 %. А людей, которые решили осесть здесь на постоянное место жительства, стало больше. Из них 80 % – переселенцы из других регионов России.

    Как сообщает пресс-служба областного минэкономразвития, в министерстве связывают это с реализацией в регионе крупных проектов, в том числе федерального значения: космодром Восточный, Нижне-Бурейская ГЭС, Амурский ГПЗ, газопровод «Сила Сибири» и другие."

    *****

    В министерстве не с тем это связывают.

    1. Амурстат, как любой стат, врет, ну, или сильно преувеличивает.

    2. Не все желающие покинуть сей благодатный край могут это сделать - финансы, возраст и другие причины пока не позволяют сделать это.

    3. Прирост населения, и это ни для кого не секрет, происходит за счет переселенцев, или просто гастарбайтеров, из бывших южных союзных республик.

    Так что, не стОит обольщаться нашим чиновникам

  • Shift

    Shift
    3 часа назад

    домовенок

    "По данным Амурстата в 2017 году отток населения из Амурской области снизился почти на 30 %. А людей, которые решили осесть здесь на постоянное место жительства, стало больше. Из них 80 % – переселенцы из других регионов России.

    Как сообщает пресс-служба областного минэкономразвития, в министерстве связывают это с реализацией в регионе крупных проектов, в том числе федерального значения: космодром Восточный, Нижне-Бурейская ГЭС, Амурский ГПЗ, газопровод «Сила Сибири» и другие."

    *****

    В министерстве не с тем это связывают.

    1. Амурстат, как любой стат, врет, ну, или сильно преувеличивает.

    2. Не все желающие покинуть сей благодатный край могут это сделать - финансы, возраст и другие причины пока не позволяют сделать это.

    3. Прирост населения, и это ни для кого не секрет, происходит за счет переселенцев, или просто гастарбайтеров, из бывших южных союзных республик.

    Так что, не стОит обольщаться нашим чиновникам



    они и не обольщаются..они как ни кто другой прекрасно понимают всю ситуацию..но нужно показать что ам.обл цветущая и пахнущая, и сюда как мухи на мед слетаются все жители страны..причем не только нашей страны..

  • vertex

    vertex
    3 часа назад

    Бесполезная ИБД. Свои сказки, хотелки и прочие эксперименты не нужно ставить над простыми амурчанами и их детьми. Над собой и своими детьми пусть опыты проводят сначала.

  • oenesterov

    oenesterov
    3 часа назад

    домовенок

    3. Прирост населения, и это ни для кого не секрет, происходит за счет переселенцев, или просто гастарбайтеров, из бывших южных союзных республик.



    а что плохого в переселенцах?







  • домовенок

    домовенок
    3 часа назад

    oenesterov

    домовенок

    3. Прирост населения, и это ни для кого не секрет, происходит за счет переселенцев, или просто гастарбайтеров, из бывших южных союзных республик.



    а что плохого в переселенцах?



    Мне сразу вспоминается рассказ Игоря Павлова и причинах его переезда из Ташкента (вроде бы), ну, или из другой процветающей столицы тамошних мест, после того, как они (республики) хватанули суверенитета полной ... ложкой.

    Начали с того, что просто выкидывали русское население из их квартир и других нажитых мест под угрозой жизни.

    Ну, очень приятные соседи

  • Братеев

    Братеев
    3 часа назад

    переселенцы это другая культура

  • домовенок

    домовенок
    3 часа назад

    Братеев

    переселенцы это другая культура



    Как минимум...

  • Братеев

    Братеев
    3 часа назад

    ПОЧИТАЙТЕ ЧТО С ШВЕЦИЕЙ СТАЛО ИЗЗА НИХ

  • домовенок

    домовенок
    3 часа назад

    Ну, дык, и у нас скоро то же самое будет, с такими то руководителями-затейниками.

  • oenesterov

    oenesterov
    2 часа назад

    домовенок

    oenesterov

    домовенок

    3. Прирост населения, и это ни для кого не секрет, происходит за счет переселенцев, или просто гастарбайтеров, из бывших южных союзных республик.



    а что плохого в переселенцах?



    Мне сразу вспоминается рассказ Игоря Павлова и причинах его переезда из Ташкента ....

    Начали с того, что просто выкидывали русское население из их квартир и других нажитых мест под угрозой жизни.



    что-то я такого не припомню у Павлова



  • oenesterov

    oenesterov
    2 часа назад

    Братеев

    ПОЧИТАЙТЕ ЧТО С ШВЕЦИЕЙ СТАЛО ИЗЗА НИХ



    беженцы в Швецию едут за пособиями и высоким уровнем жизни. В России нет ни такого уровня, ни таких пособий, к нам едут те кто хочет и может работать.



  • oenesterov

    oenesterov
    2 часа назад

    Братеев

    переселенцы это другая культура



    приглядитесь в местному населению, тут у трети культуры никакой нет



  • Геральт

    Геральт
    2 часа назад

    домовенок

    "По данным Амурстата в 2017 году отток населения из Амурской области снизился почти на 30 %. А людей, которые решили осесть здесь на постоянное место жительства, стало больше. Из них 80 % – переселенцы из других регионов России.

    Как сообщает пресс-служба областного минэкономразвития, в министерстве связывают это с реализацией в регионе крупных проектов, в том числе федерального значения: космодром Восточный, Нижне-Бурейская ГЭС, Амурский ГПЗ, газопровод «Сила Сибири» и другие."

    *****

    В министерстве не с тем это связывают.

    1. Амурстат, как любой стат, врет, ну, или сильно преувеличивает.

    2. Не все желающие покинуть сей благодатный край могут это сделать - финансы, возраст и другие причины пока не позволяют сделать это.

    3. Прирост населения, и это ни для кого не секрет, происходит за счет переселенцев, или просто гастарбайтеров, из бывших южных союзных республик.

    Так что, не стОит обольщаться нашим чиновникам



    они не обольщаются. им надо радужные отчеты писать, вот и приходится.



  • Myxira

    Myxira
    2 часа назад

    oenesterov

    Братеев

    ПОЧИТАЙТЕ ЧТО С ШВЕЦИЕЙ СТАЛО ИЗЗА НИХ



    беженцы в Швецию едут за пособиями и высоким уровнем жизни. В России нет ни такого уровня, ни таких пособий, к нам едут те кто хочет и может работать.



    Все относительно. Средняя Азия к нам едет именно на заработки. Временщики, которые при любом благоприятном/не благоприятном для них раскладе снимутся с мест и косяками двинутся в сторону исторической родины.

  • домовенок

    домовенок
    2 часа назад

    oenesterov

    домовенок

    oenesterov

    домовенок

    3. Прирост населения, и это ни для кого не секрет, происходит за счет переселенцев, или просто гастарбайтеров, из бывших южных союзных республик.



    а что плохого в переселенцах?



    Мне сразу вспоминается рассказ Игоря Павлова и причинах его переезда из Ташкента ....

    Начали с того, что просто выкидывали русское население из их квартир и других нажитых мест под угрозой жизни.



    что-то я такого не припомню у Павлова



    Ну, так и понятно... это он мне в личной беседе рассказывал, и я ему верю.

    Со временем об этом уже открыто писали и наши СМИ.

  • Shift

    Shift
    2 часа назад

    своих нужно удерживать . а не мигрантов привлекать

  • домовенок

    домовенок
    2 часа назад

    Shift

    своих нужно удерживать . а не мигрантов привлекать



    +++++++++++++++

  • Raf Rafovich

    Raf Rafovich
    1 час назад

    Им не нужны свои. Им программы выполнять надо, не она же побежит кирпичи класть за 30 тыр. Им надо дополнительное образование получить. болтология называется, но для этого надо им еще институт этот создать. А там красные дипломы, корочки и обязательная гордость длинный язык .

  • Shift

    Shift
    1 час назад

    да что скрывать, я сам столкнулся с такой проблемой...в этот год ни одного местного не будет в работниках, все с читы..:(...вот такая вот хрень :(, не хотят наши местные работать, дом рядом или забухают, или начинается беготня домой через день да каждый день .(это я не про благовещенск сейчас)..

  • Raf Rafovich

    Raf Rafovich
    1 час назад

    С семьей не хотят расставаться. Вахта за копейки - это социальное зло.

  • Shift

    Shift
    1 час назад

    Raf Rafovich

    С семьей не хотят расставаться. Вахта за копейки - это социальное зло.



    оборзели просто, я про конкретно тех, кто у меня работал....

    я, в свое время, работал 7 месяцев без выезда... им предоставляем выезд раз в две недели на два дня. сами возим...зарплата норм, не копейки.

  • Raf Rafovich

    Raf Rafovich
    1 час назад

    Когда раньше была вахта, амурские люди получали на порядок больше, потом приехали читинцы, так как у них вообще работы не было, и соответственно зарплату перестали подымать. Вот раньше было, зарплата поднималась с учетом инфляции и еще плюс 10 процентов. А сейчас только на уровень инфляции, да и то 2% или 4 % и не у всех.

  • Shift

    Shift
    1 час назад

    Raf Rafovich

    Когда раньше была вахта, амурские люди получали на порядок больше, потом приехали читинцы, так как у них вообще работы не было, и соответственно зарплату перестали подымать. Вот раньше было, зарплата поднималась с учетом инфляции и еще плюс 10 процентов. А сейчас только на уровень инфляции, да и то 2% или 4 % и не у всех.



    я не знаю о чем пишешь ты..я про себя пишу и про свою ситуацию..так вот, у нас зарплату просто так не поднимали ни когда, ни тогда, когда я работал простым работягой, ни я сейчас не поднимаю ее просто так, от какого-то там процента...все зависит от выработки продукции, сделали больше, получите больше..

    не забываем про налоги. я официально работаю везде.

    но у нас еще ни один боец не пожаловался на то. что обидели по деньгам..платим норм. еще ни кто по своей воле не ушел. только выгоняли.

  • oenesterov

    oenesterov
    56 минут назад

    Raf Rafovich

    С семьей не хотят расставаться. Вахта за копейки - это социальное зло.



    под юбкой у жены всяко лучше, правда там даже копеек нет, зато в тепле



  • Raf Rafovich

    Raf Rafovich
    56 минут назад

    А по поводу: Возить,одевать, кормить- это по закону, ничего не сделаешь. А Вы хотели чтоб к вам на вахту еду брали, сами приезжали, уезжали? И желательно семь месяцев женщину не видеть? И как по Вашему мнению, зарплата которую вы платите за труд для амурских людей считаете достойной?

  • Shift

    Shift
    52 минуты назад

    Raf Rafovich

    А по поводу: Возить,одевать, кормить- это по закону, ничего не сделаешь. А Вы хотели чтоб к вам на вахту еду брали, сами приезжали, уезжали? И желательно семь месяцев женщину не видеть? И как по Вашему мнению, зарплата которую вы платите за труд для амурских людей считаете достойной?



    выше написал, внимательно прочитайте..как я хочу, так и работают, без ваших ужасов, которые вы приписываете... и про зарплату тоже написал выше.

  • Raf Rafovich

    Raf Rafovich
    50 минут назад

    oenesterov 23 секунды назад

    Raf Rafovich

    С семьей не хотят расставаться. Вахта за копейки - это социальное зло.

    под юбкой у жены всяко лучше, правда там даже копеек нет, зато в тепле

    Вы наверное самый заядлый вахтовик, но сомневаюсь в этом, и по моему вы от теплого места не отходите, а если и отходите то не надолго. Как говориться при деньгах и руки в теплом месте...

  • Raf Rafovich

    Raf Rafovich
    41 минута назад

    Shift 2 минуты назад

    Raf Rafovich

    А по поводу: Возить,одевать, кормить- это по закону, ничего не сделаешь. А Вы хотели чтоб к вам на вахту еду брали, сами приезжали, уезжали? И желательно семь месяцев женщину не видеть? И как по Вашему мнению, зарплата которую вы платите за труд для амурских людей считаете достойной?

    выше написал, внимательно прочитайте..как я хочу, так и работают, без ваших ужасов, которые вы приписываете... и про зарплату тоже написал выше.

    А где я написал про ужасы, ведь вы описываете про 7 месяцев у руля, а я так подчеркнул. По моему мнению сейчас зарплата должна быть не менее 120 тыр в месяц на рабочего, при условии выполнения плана по выпуску продукции. А вы хотите увеличить продукцию, а в зарплате не доплатить, ссылаясь на всякие трудности у вас, то цена на гсм, тот электричество, то налоги, а при этом план надо давать и даже больше.

  • oenesterov

    oenesterov
    39 минут назад

    Raf Rafovich

    oenesterov 23 секунды назад Raf Rafovich С семьей не хотят расставаться. Вахта за копейки - это социальное зло. под юбкой у жены всяко лучше, правда там даже копеек нет, зато в тепле Вы наверное самый заядлый вахтовик, но сомневаюсь в этом, и по моему вы от теплого места не отходите, а если и отходите то не надолго. Как говориться при деньгах и руки в теплом месте...



    во 1-х, научитесь редактировать сообщения в форуме.



    а во 2-х, да, я в свое время все бросил и поехал на вахту, и даже не совсем на вахту, а еще хуже.



  • Мартин Остин

    Мартин Остин
    35 минут назад





    Shift

    Raf Rafovich

    Когда раньше была вахта, амурские люди получали на порядок больше, потом приехали читинцы, так как у них вообще работы не было, и соответственно зарплату перестали подымать. Вот раньше было, зарплата поднималась с учетом инфляции и еще плюс 10 процентов. А сейчас только на уровень инфляции, да и то 2% или 4 % и не у всех.



    я не знаю о чем пишешь ты..я про себя пишу и про свою ситуацию..так вот, у нас зарплату просто так не поднимали ни когда, ни тогда, когда я работал простым работягой, ни я сейчас не поднимаю ее просто так, от какого-то там процента...все зависит от выработки продукции, сделали больше, получите больше..

    не забываем про налоги. я официально работаю везде.

    но у нас еще ни один боец не пожаловался на то. что обидели по деньгам..платим норм. еще ни кто по своей воле не ушел. только выгоняли.



    да-да

    и сам ты не местный, подайте кто сколько может

    от выработки или нет зарплата зависит, но чтобы заинтересовать работника нужно заработок повышать даже если понемногу

    к сдельной зарплате это тоже относится

    .

    сам никто не уходит...ага

    когда чел на вахте бухать начинает это и есть сам ушел

  • Мартин Остин

    Мартин Остин
    33 минуты назад

    oenesterov

    Raf Rafovich

    oenesterov 23 секунды назад Raf Rafovich С семьей не хотят расставаться. Вахта за копейки - это социальное зло. под юбкой у жены всяко лучше, правда там даже копеек нет, зато в тепле Вы наверное самый заядлый вахтовик, но сомневаюсь в этом, и по моему вы от теплого места не отходите, а если и отходите то не надолго. Как говориться при деньгах и руки в теплом месте...



    во 1-х, научитесь редактировать сообщения в форуме.

    а во 2-х, да, я в свое время все бросил и поехал на вахту, и даже не совсем на вахту, а еще хуже.



    ну и вот результат этой поездки мы тут наблюдаем

    *занедойбох так оголодать на вахтах

  • Raf Rafovich

    Raf Rafovich
    27 минут назад

    oenesterov 23 секунды назад

    Raf Rafovich

    С семьей не хотят расставаться. Вахта за копейки - это социальное зло.

    oenesterov

    Зачем мне здесь редактировать, я не диктант пишу, если хотите поправьте меня, а лучше придайте смысл моего поста.

  • Raf Rafovich

    Raf Rafovich
    22 минуты назад

    Смысл вахты, это набрать дешевую рабочую силу. А при убытках сократить персонал,а выработку раскидать на всех. Ну а если совсем прижмет, то обанкротится. Свои расходы не сокращаются.

  • oenesterov

    oenesterov
    10 минут назад

    Raf RafovichСмысл вахты, это набрать дешевую рабочую силу. А при убытках сократить персонал,а выработку раскидать на всех. Ну а если совсем прижмет, то обанкротится. Свои расходы не сокращаются.


    Рафыч понял смысл

  • Мартин Остин

    Мартин Остин
    8 минут назад

    вахтовиков на бабки кинуть легко

    они же не будут жить в другом городе и судиться полгода

  • Диванный аналитик

    Диванный аналитик
    4 минуты назад

    Shift ...А сколько сейчас на вахте, в вашей организации платят? 25+ за 12 часовой рабочий день? На свежем воздухе?))

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