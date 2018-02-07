В Амурской области миграционный отток населения снизился на 30 %

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По данным Амурстата в 2017 году отток населения из Амурской области снизился почти на 30 %. А людей, которые решили осесть здесь на постоянное место жительства, стало больше. Из них 80 % – переселенцы из других регионов России.

Как сообщает пресс-служба областного минэкономразвития, в министерстве связывают это с реализацией в регионе крупных проектов, в том числе федерального значения: космодром Восточный, Нижне-Бурейская ГЭС, Амурский ГПЗ, газопровод «Сила Сибири» и другие.

«За прошлый год много сделано для улучшения уровня жизни амурчан. Правительством региона разработан комплексный план социально-экономического развития Амурской области до 2025 года. План содержит мероприятия по строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры. Ведется работа по реализации комплексного развития города Свободный, а также строительство жилых домов в городе Циолковский. Эти меры позволят увеличить численность населения Амурской области к 2025 году до 805 тысяч человек», – отметила министр экономического развития Амурской области Светлана Балова.

По информации Амурстата, на 1 декабря 2017 года в Приамурье жило 798,8 тысячи человек. За январь-ноябрь 2017 года население уменьшилась на 3 тысячи человек (0,38 %).