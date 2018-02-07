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Благовещенские водители оккупировали места для парковки во дворах

Благовещенские водители оккупировали места для парковки во дворах

Жители Благовещенска жалуются на автомобилистов, самовольно присваивающих места для парковки во дворах жилых домов. Водители устанавливают ограждения, вешают цепи и замки, не давая другим жильцам парковать машины.

«У нас во дворе сразу два таких места. Установлены столбики, висят цепи. Никто не может парковать свои машины там. Я понимаю, что дворы у нас маленькие, мест для парковки мало, и зачастую действует принцип – кто успел, тот и сел. Но это же не значит, что нужно вот так наглеть. Самовольный захват дворовой территории получается», – пожаловалась благовещенка.

Другой горожанин рассказал, что в его дворе подобное самоуправство мешает не только другим водителям, но и тем, у кого нет машины. Отгороженные для парковки места не дают подъехать к дому автомобилям такси и скорой помощи.

«У нас недавно была ситуация. Мы перевозили вещи и мебель, вызвали грузовую машину, а подогнать к подъезду ее не смогли. Там просто тротуар перед домом огорожен с двух концов бетонными плитами, чтобы по нему не ездили машины. А единственный подъезд для машин захватили местные водители, они там паркуются. Мы сняли трос, который там кто-то повесил, чтобы грузовик смог проехать, так к нам тут же из дома выбежал мужик и начал возмущаться, мол, мы его ограждение убрали. А как другим жителям быть? А скорой что делать?» – рассказал другой горожанин.

В городской администрации пояснили, что такой захват территорий является незаконным. Исключение составляют лишь те ситуации, когда решение о выделении места для парковки отдельным водителям приняли сами жильцы на общем собрании. То есть необходимо разрешение собственников жилья.

«Согласно статье 44 Жилищного кодекса РФ, принятие решения о пределах использования земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, в том числе введение ограничений пользования им, относится к компетенции общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме. Следовательно, решение о том, как использовать придомовую территорию, могут принять только собственники помещений. В случае если общим собранием собственников помещений решение о создании парковочных мест на придомовой территории не принималось, то любой из собственников вправе оспорить установку парковочных столбиков в судебном порядке», – прокомментировали в управлении ЖКХ администрации Благовещенска.

Между тем старший дома по адресу: Ломоносова, 174, рядом с которым огорожена парковка, пояснил, что в данном случае все законно. Были собраны жильцы на общем собрании, которые высказались по поводу размещения на придомовой территории огороженной стоянки.

«У меня есть акт собрания, где все зафиксировано. Никто не был против. Поэтому у нас все законно. Более того, чтобы все это юридически заверить, мы подали документы на межевание придомовой территории. А вообще, у нас там раньше пни были, мы сами место расчистили и оборудовали под парковку», – пояснил благовещенец.

Просмотров всего: 3127

#транспорт

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Комментарии
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  • starco

    starco
    3 часа назад

    Мне нравится позиция городской администрации. Типа, ваша придомовая территория - вы сами и разбирайтесь. Вообще, весь этот дебилизм с передачей полномочий собственникам жилья, придуманный в своё время, напрочь не работает (в массе своей) в нашей стране. Все эти старшие дома, избираемые общим собранием - туфта полная, в новых домах как-то работает (и то - через создание ТСЖ) - а в домах с возрастом за 20-30 лет, где квартиры давным-давно сданы в аренду/перепроданы и т.п. - фиг вы соберете квалифицированное большинство, способное принять решение. Да потом ещё и найдется 2-3 собственника, которые оспорят любое решение, так как их не уведомили о собрании надлежащим способом. Как результат - пока до смертоубийства не дойдет, фиг вы заставите кого-то столбики убрать или тросы снять. Тут правило одно - "Кто раньше встал, того и тапки". А вы потом бегайте, собирайте подписи, подавайте в суд, ищите свидетелей, убирайте за свой счет...

  • Владимир 5

    Владимир 5
    3 часа назад

    спиливайте нафиг Приехал с бывшей пионерская /зейская она пока стриглась я в универмаг ходил Припарковались во дворе Знака запрещающего не было Та черт какойто замок повесил Я начал пилить в ответ угрозы пооорал как шелковый открыл правда не сам и все Черт

  • Cuba

    Cuba
    3 часа назад

    А в чем проблема? мешают столбики, подошли пообщались с теми кто натянул цепи, не помогло, пожаловали участковому, не помогла прогулялись ночью, проткнули шилом колеса, в течение месяца раз 5-10, если и так не доходит что столбики нужно убрать есть еще способы :) в итоге замучившись оттерать машину от г-на, краски и т.д. ч-к поймет что он поступает неправильно и сам снимет тросик.

    Это если адекватный чувак, а если нет, пусть тогда мучается оттерает, постоянно клеит свои колеса и т.д. в общем живет насыщенной и веселой жизнью.

  • Gadskiy

    Gadskiy
    3 часа назад

    удален

  • Lushik

    Lushik
    3 часа назад

    А в части касающейся того, что собственники много лет назад с разрешения других собственников скинулись на асфальт и сделали стоянку. А теперь, те которым стоянка была не нужна больше всех и кричат. А когда к ним подходишь и говоришь: "Давайте расширим стоянку, соберем деньги!" Никто не хочет. Так что не у всех был захват. А элементарная человеческая жадность и халява. Напротив, стоянка была облагорожена и прошу заметить, с разрешения других собственников, пусть и несколько лет назад

  • Екатерина PL

    Екатерина PL
    3 часа назад

    Ага, водичка в замок, пркол шин и т.д. А потом еще на вас заявление в полицию напишут))) Или этот водитель потом вашей машине что-нибудь сделает, если узнает, что это вы.

  • КВЖД наса а не васа

    КВЖД наса а не васа
    3 часа назад

    Хуторская сущность, не понимаю, какого такой категории людей надо в городе да еще в добавок в коммунальном секторе. Сидели бы в своих усадьбах по деревням и селям. Забор, собака, баня, погреб.

  • nastya291287

    nastya291287
    2 часа назад

    Я так жаловалась на одного товариСча. В администрации сказали жаловаться участковому, участковый заявление принял и потом мне пришел ответ, что т.к. ограждение поставлено больше трех месяцев назад, то истек срок давности правонарушения. И пофигу что правонарушение продолжает совершаться, ничего этому товариСчу не было, даже не предписали ему убрать ограждение. Самое что бесит, что он зимой машину ставит в гараж... а место под замком. Упырь

  • Gadskiy

    Gadskiy
    2 часа назад

    удален

  • Комментатор 28rus

    Комментатор 28rus
    2 часа назад

    удален

  • Энн

    Энн
    2 часа назад

    КоАП РФ Статья 7.1. Самовольное занятие земельного участка

    Самовольное занятие земельного участка или части земельного участка, в том числе использование земельного участка лицом, не имеющим предусмотренных законодательством Российской Федерации прав на указанный земельный участок, -

    влечет наложение административного штрафа в случае, если определена кадастровая стоимость земельного участка, на граждан в размере от 1 до 1,5 процента кадастровой стоимости земельного участка, но не менее пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от 1,5 до 2 процентов кадастровой стоимости земельного участка, но не менее двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от 2 до 3 процентов кадастровой стоимости земельного участка, но не менее ста тысяч рублей, а в случае, если не определена кадастровая стоимость земельного участка, на граждан в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч рублей.

    Я так понимаю, жаловаться можно в Земельное управление Благовещенска, только не устно, а письменно.

  • Трытата

    Трытата
    2 часа назад

    почему комментарии удаляют? у нас что нет права голоса?

  • Трытата

    Трытата
    2 часа назад

    спиливать нахер в присутствии участкового и этого деятеля

  • Владимир 5

    Владимир 5
    1 час назад

    nastya291287

    Я так жаловалась на одного товариСча. В администрации сказали жаловаться участковому, участковый заявление принял и потом мне пришел ответ, что т.к. ограждение поставлено больше трех месяцев назад, то истек срок давности правонарушения. И пофигу что правонарушение продолжает совершаться, ничего этому товариСчу не было, даже не предписали ему убрать ограждение. Самое что бесит, что он зимой машину ставит в гараж... а место под замком. Упырь



    у нас одно чудо сигналку любило включать по ночам Короче 16 ти гилграмовка в стекло лобовое (гиря) успокоила пыл чувака Прикольно выхожу все бегают ... А многие смеются

  • Терапевт

    Терапевт
    1 час назад

    Cuba

    А в чем проблема? мешают столбики, подошли пообщались с теми кто натянул цепи, не помогло, пожаловали участковому, не помогла прогулялись ночью, проткнули шилом колеса, в течение месяца раз 5-10, если и так не доходит что столбики нужно убрать есть еще способы :) в итоге замучившись оттерать машину от г-на, краски и т.д. ч-к поймет что он поступает неправильно и сам снимет тросик. Это если адекватный чувак, а если нет, пусть тогда мучается оттерает, постоянно клеит свои колеса и т.д. в общем живет насыщенной и веселой жизнью.



    А чо так мелко плаваешь то? Сжигать авто сразу, а то колёса, краски, г-но...

  • Владимир 5

    Владимир 5
    1 час назад

    Трытата

    спиливать нахер в присутствии участкового и этого деятеля



    зачем участковый ?

  • Терапевт

    Терапевт
    1 час назад

    удален

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    Владимир 5

    Трытата

    спиливать нахер в присутствии участкового и этого деятеля



    зачем участковый ?



    А вдруг "деятель" будет против?



  • Владимир 5

    Владимир 5
    1 час назад

    Терапевт

    Cuba

    А в чем проблема? мешают столбики, подошли пообщались с теми кто натянул цепи, не помогло, пожаловали участковому, не помогла прогулялись ночью, проткнули шилом колеса, в течение месяца раз 5-10, если и так не доходит что столбики нужно убрать есть еще способы :) в итоге замучившись оттерать машину от г-на, краски и т.д. ч-к поймет что он поступает неправильно и сам снимет тросик. Это если адекватный чувак, а если нет, пусть тогда мучается оттерает, постоянно клеит свои колеса и т.д. в общем живет насыщенной и веселой жизнью.



    А чо так мелко плаваешь то? Сжигать авто сразу, а то колёса, краски, г-но...



    а причем авто если проблема в хозяине Авто можно на рынке толкануть

  • Владимир 5

    Владимир 5
    1 час назад

    Oldlord

    Владимир 5

    Трытата

    спиливать нахер в присутствии участкового и этого деятеля



    зачем участковый ?



    А вдруг "деятель" будет против?



    электрошокер / газовый балон травмат

  • Владимир 5

    Владимир 5
    1 час назад

    Владимир 5

    Oldlord

    Владимир 5

    Трытата

    спиливать нахер в присутствии участкового и этого деятеля



    зачем участковый ?



    А вдруг "деятель" будет против?



    электрошокер / газовый балон травмат



    при более крупной артилерии терпила и сам спилит и яму выроет сам

  • Трытата

    Трытата
    1 час назад

    если своими силами не захочет убирать, чтоб участковый проследил и зафиксировал...чтоб потом предъяв не было со стороны "деятеля"

  • Терапевт

    Терапевт
    1 час назад

    Владимир 5

    Терапевт

    Cuba

    А в чем проблема? мешают столбики, подошли пообщались с теми кто натянул цепи, не помогло, пожаловали участковому, не помогла прогулялись ночью, проткнули шилом колеса, в течение месяца раз 5-10, если и так не доходит что столбики нужно убрать есть еще способы :) в итоге замучившись оттерать машину от г-на, краски и т.д. ч-к поймет что он поступает неправильно и сам снимет тросик. Это если адекватный чувак, а если нет, пусть тогда мучается оттерает, постоянно клеит свои колеса и т.д. в общем живет насыщенной и веселой жизнью.



    А чо так мелко плаваешь то? Сжигать авто сразу, а то колёса, краски, г-но...



    а причем авто если проблема в хозяине Авто можно на рынке толкануть



    Убить хозяина и авто на рынке толкнуть))) Браво, аплодирую стоя!!! И под этот замес квартиру его толкнуть)))

  • Владимир 5

    Владимир 5
    1 час назад

    Терапевт

    Владимир 5

    Терапевт

    Cuba

    А в чем проблема? мешают столбики, подошли пообщались с теми кто натянул цепи, не помогло, пожаловали участковому, не помогла прогулялись ночью, проткнули шилом колеса, в течение месяца раз 5-10, если и так не доходит что столбики нужно убрать есть еще способы :) в итоге замучившись оттерать машину от г-на, краски и т.д. ч-к поймет что он поступает неправильно и сам снимет тросик. Это если адекватный чувак, а если нет, пусть тогда мучается оттерает, постоянно клеит свои колеса и т.д. в общем живет насыщенной и веселой жизнью.



    А чо так мелко плаваешь то? Сжигать авто сразу, а то колёса, краски, г-но...



    а причем авто если проблема в хозяине Авто можно на рынке толкануть



    Убить хозяина и авто на рынке толкнуть))) Браво, аплодирую стоя!!! И под этот замес квартиру его толкнуть)))



    ваш ход мыслей мне определенно нравится

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