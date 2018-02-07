Благовещенские водители оккупировали места для парковки во дворах

Жители Благовещенска жалуются на автомобилистов, самовольно присваивающих места для парковки во дворах жилых домов. Водители устанавливают ограждения, вешают цепи и замки, не давая другим жильцам парковать машины.

«У нас во дворе сразу два таких места. Установлены столбики, висят цепи. Никто не может парковать свои машины там. Я понимаю, что дворы у нас маленькие, мест для парковки мало, и зачастую действует принцип – кто успел, тот и сел. Но это же не значит, что нужно вот так наглеть. Самовольный захват дворовой территории получается», – пожаловалась благовещенка.

Другой горожанин рассказал, что в его дворе подобное самоуправство мешает не только другим водителям, но и тем, у кого нет машины. Отгороженные для парковки места не дают подъехать к дому автомобилям такси и скорой помощи.

«У нас недавно была ситуация. Мы перевозили вещи и мебель, вызвали грузовую машину, а подогнать к подъезду ее не смогли. Там просто тротуар перед домом огорожен с двух концов бетонными плитами, чтобы по нему не ездили машины. А единственный подъезд для машин захватили местные водители, они там паркуются. Мы сняли трос, который там кто-то повесил, чтобы грузовик смог проехать, так к нам тут же из дома выбежал мужик и начал возмущаться, мол, мы его ограждение убрали. А как другим жителям быть? А скорой что делать?» – рассказал другой горожанин.

В городской администрации пояснили, что такой захват территорий является незаконным. Исключение составляют лишь те ситуации, когда решение о выделении места для парковки отдельным водителям приняли сами жильцы на общем собрании. То есть необходимо разрешение собственников жилья.

«Согласно статье 44 Жилищного кодекса РФ, принятие решения о пределах использования земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, в том числе введение ограничений пользования им, относится к компетенции общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме. Следовательно, решение о том, как использовать придомовую территорию, могут принять только собственники помещений. В случае если общим собранием собственников помещений решение о создании парковочных мест на придомовой территории не принималось, то любой из собственников вправе оспорить установку парковочных столбиков в судебном порядке», – прокомментировали в управлении ЖКХ администрации Благовещенска.

Между тем старший дома по адресу: Ломоносова, 174, рядом с которым огорожена парковка, пояснил, что в данном случае все законно. Были собраны жильцы на общем собрании, которые высказались по поводу размещения на придомовой территории огороженной стоянки.

«У меня есть акт собрания, где все зафиксировано. Никто не был против. Поэтому у нас все законно. Более того, чтобы все это юридически заверить, мы подали документы на межевание придомовой территории. А вообще, у нас там раньше пни были, мы сами место расчистили и оборудовали под парковку», – пояснил благовещенец.