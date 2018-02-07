Больше 10 тысяч амурчан получили компенсации по взносам на капремонт

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Компенсацию расходов на оплату взносов за капитальный ремонт в 2017 году получили 10 122 жителя Приамурья. Наполовину взносы возместили 70-летним пенсионерам, а 80-летним суммы вернули полностью.

В общей сложности за год амурчанам вернули больше 17 миллионов рублей. По закону, вносить плату за капремонт должны все граждане. Отдельным категориям уже после оплаты деньги возвращают.

«Компенсация затрат проводится после уплаты по счетам за капитальный ремонт в форме ежемесячных денежных выплат», – рассказал министр жилищно-коммунального хозяйства Амурской области Сергей Гордеев.

Половину суммы взноса компенсируют амурчанам с 70 лет. Но только при условии, что они проживают одни, или в семье неработающих пенсионеров. Для тех, кто перешагнул 80-летний рубеж при тех же условиях взнос компенсируют в полном размере.

При этом расходы на уплату взноса на капитальный ремонт компенсируются не на всю площадь занимаемого гражданином жилого помещения, а на региональный стандарт нормативной площади. Для одиноко проживающего гражданина это 33 квадратных метра, 21 квадрат на каждого – если в квартире проживают двое, и 18 квадратов на члена семьи из 3 и более человек.

Также 50 % компенсацию получают федеральные льготники: инвалиды 1 и 2 групп, дети-инвалиды, граждане, имеющие детей-инвалидов.

Закон, который предоставил возможность регионам установить компенсацию платы за капитальный ремонт, в декабре 2015 года подписал президент страны Владимир Путин. Введение льгот для амурских пенсионеров с января 2016 года поддержал губернатор области Александр Козлов.