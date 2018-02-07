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В Тынде на бильярдный турнир собралось рекордное количество участников

В Тынде на бильярдный турнир собралось рекордное количество участников

В Тынде прошел открытый чемпионат по бильярду, на который съехались 44 спортсмена из Якутска, Благовещенска, Владивостока, Новосибирска, Дубны и Тынды. Турнир был посвящен десятилетию федерации бильярдного спорта города Тынды.

Соревнования длились три дня – со 2 по 4 февраля. Они собрали рекордное количество участников за все десять лет работы федерации.

В 2008 году благодаря энтузиазму строителей БАМа при активном участии Героя соцтруда Александра Бондаря и поддержке областной федерации бильярдного спорта в Тынде была создана городская федерация. На протяжении всех лет бессменным руководителем тындинского клуба является Юрий Новак.

На турнире право первого удара предоставили Виталию Климову, который на протяжении многих лет был председателем областной федерации Сейчас он живет во Владивостоке, но практически ежегодно приезжает в Тынду на соревнования в качестве почетного гостя. В этом году он впервые принял участие в турнире как игрок.

Игры проходили одновременно на семи столах. В них принимали участие как опытные спортсмены, так и любители, которые совсем недавно взяли в руки кий, но делают первые успехи. Борьба велась в трех возрастных категориях: до 18 лет, от 18 до 45 и старше 45 лет. Среди сорока четырёх участников были и три девушки.

Школьница Яна Илларионова из Якутска в этот раз не смогла обойти соперников в своей категории. Но в ее копилке уже есть призовые места с других соревнований. В Тынде Яна выступала впервые.

Победителем в младшей группе стал школьник из Якутска Данил Акимов. В старшей – тындинец Рашид Шаяхметов. Самая напряженная борьба развернулась в средней группе. За первое место боролись Роман Абрамов из Тынды и Дмитрий Орлов из Благовещенска. В итоге пальму первенства получил спортсмен из областного центра. В течение двух дней Дмитрий Орлов провел шесть встреч – и все без поражений, сообщает «Тында–ТВ».

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#спорт #Тында

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