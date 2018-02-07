Озвучены сроки проведения «Амурской осени–2018» в Приамурье

Фестиваль кино и театра «Амурская осень» в 2018 году пройдет в Благовещенске с 15 по 23 сентября. Об этом в своем аккаунте в Инстаграме сообщила программный директор фестиваля Александра Жукова и объявила о начале приема заявок на конкурс фильмов.

«Мы ищем полнометражные и короткометражные фильмы и любим премьеры. В прошлом году в конкурсе полнометражных фильмов у нас участвовало 11 картин (7 из которых впервые были показаны именно в рамках "Амурской осени", остальные – второй показ), председаталем жюри был режиссер Сергей Снежкин. В конкурсе короткометражек участвовало 24 фильма, которые оценивало жюри под председательством продюсера Елены Гликман. Также впервые был вручен "золотой журавлик" за вклад в мировое кино - специальному гостю фестиваля, режиссеру Ким Ки Дуку», – написала программный директор фестиваля Александра Жукова.

Заявки на участие в фестивале будут принимать до 1 июня 2018 года.

«Амурская осень» в 2018 году посвящена 160-летию Амурской области. Уже прорабатывается программа фестиваля.

«С Сергеем Владимировичем Новожиловым мы думаем над программой. Она будет посвящена юбилею области, будут странички, посвященные юбилейным датам, которые будут проходить в этом году. В частности, юбилею Гайдая. Пока не будем раскрывать все секреты, программа только верстается, идет отсмотр спектаклей. Программа у нас есть, и я думаю, что мы не разочаруем наших зрителей», – рассказала в эфире «Эха Москвы в Благовещенске» министр культуры и национальной политики Амурской области Ольга Юркова.