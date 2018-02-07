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Озвучены сроки проведения «Амурской осени–2018» в Приамурье

Озвучены сроки проведения «Амурской осени–2018» в Приамурье

Фестиваль кино и театра «Амурская осень» в 2018 году пройдет в Благовещенске с 15 по 23 сентября. Об этом в своем аккаунте в Инстаграме сообщила программный директор фестиваля Александра Жукова и объявила о начале приема заявок на конкурс фильмов.

«Мы ищем полнометражные и короткометражные фильмы и любим премьеры. В прошлом году в конкурсе полнометражных фильмов у нас участвовало 11 картин (7 из которых впервые были показаны именно в рамках "Амурской осени", остальные – второй показ), председаталем жюри был режиссер Сергей Снежкин. В конкурсе короткометражек участвовало 24 фильма, которые оценивало жюри под председательством продюсера Елены Гликман. Также впервые был вручен "золотой журавлик" за вклад в мировое кино - специальному гостю фестиваля, режиссеру Ким Ки Дуку», – написала программный директор фестиваля Александра Жукова.

Заявки на участие в фестивале будут принимать до 1 июня 2018 года.

«Амурская осень» в 2018 году посвящена 160-летию Амурской области. Уже прорабатывается программа фестиваля.

«С Сергеем Владимировичем Новожиловым мы думаем над программой. Она будет посвящена юбилею области, будут странички, посвященные юбилейным датам, которые будут проходить в этом году. В частности, юбилею Гайдая. Пока не будем раскрывать все секреты, программа только верстается, идет отсмотр спектаклей. Программа у нас есть, и я думаю, что мы не разочаруем наших зрителей», – рассказала в эфире «Эха Москвы в Благовещенске» министр культуры и национальной политики Амурской области Ольга Юркова.

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#Амурская осень #культура

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Комментарии
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  • Это да 64

    Это да 64
    3 часа назад

    и откуда на фестиваль??????

  • Myxira

    Myxira
    2 часа назад

    Сквер-то, ДК Профсоюзов, в порядок городские власти приведут к очередной "Осени"? В прошлом году так и не покрасили к лету лавочки, а просевшие, не откопали и не установили ровно.

    А к тем проблемам добавилась новая - "Приемыхов" треснул:

    Сухих веток в сквере много, спилить бы не помешало. Траву косить вовремя, подметать. Многолетние дорожки, протоптанные народом по диагонали, давно следует плиткой выложить. Как московских бомондовцев встречать собираетесь?

    Судись потом Волобуев за честь города...

  • vertex

    vertex
    1 час назад

    Myxira

    Сквер-то, ДК Профсоюзов, в порядок городские власти приведут к очередной "Осени"? В прошлом году так и не покрасили к лету лавочки, а просевшие, не откопали и не установили ровно.

    А к тем проблемам добавилась новая - "Приемыхов" треснул:

    Сухих веток в сквере много, спилить бы не помешало. Траву косить вовремя, подметать. Многолетние дорожки, протоптанные народом по диагонали, давно следует плиткой выложить. Как московских бомондовцев встречать собираетесь?

    Судись потом Волобуев за честь города...



    Нужно ли данное бомонду и тем более городским властям, у них другая программа))), а - ля синий Балуев громит Азию, а Панин любит собаку, после поездки бомонда в Китай))).

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