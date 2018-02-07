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7февраля
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сегодня, 12:02 2

Очевидцы: на Амуре пограничники с автоматами ловят нарушителя

Очевидцы: на Амуре пограничники с автоматами ловят нарушителя

На пограничной реке Амур пограничники ловят нарушителя границы, об этом в редакцию Амур.инфо сообщили взволнованные благовещенцы. Горожане сняли операцию на видео.

«Автоматчики высадились. Там какого-то придурка ловят», – комментирует автор видео и предполагает, что это могут быть учения.

На кадрах видно, как на лед пограничной реки выходят военные с оружием и собаками. Но неизвестный убегает в сторону Китая. Его пытаются поймать сразу несколько человек.

В пограничном управлении ФСБ России по Амурской области сообщили, что никакой спецоперации на границе сейчас не проводится. Пограничная служба готовится к международным учениям по организации антитеррористической деятельности, которые запланированы на границе в ближайшие дни.

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#военные #Китай #учения

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Комментарии
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  • Б-29

    Б-29
    2 часа назад

    Китайский пограничник в роли нарушителя (форменные зелёные брюки, белая нательная рубаха)

  • ElektroKoT

    ElektroKoT
    1 час назад

    А при виде дядек в форме с автоматами не лучше ли уйти подальше вместо того, чтобы стоять и наблюдать в полный рост? А вдруг не учения?

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