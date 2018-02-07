Очевидцы: на Амуре пограничники с автоматами ловят нарушителя

На пограничной реке Амур пограничники ловят нарушителя границы, об этом в редакцию Амур.инфо сообщили взволнованные благовещенцы. Горожане сняли операцию на видео.

«Автоматчики высадились. Там какого-то придурка ловят», – комментирует автор видео и предполагает, что это могут быть учения.

На кадрах видно, как на лед пограничной реки выходят военные с оружием и собаками. Но неизвестный убегает в сторону Китая. Его пытаются поймать сразу несколько человек.

В пограничном управлении ФСБ России по Амурской области сообщили, что никакой спецоперации на границе сейчас не проводится. Пограничная служба готовится к международным учениям по организации антитеррористической деятельности, которые запланированы на границе в ближайшие дни.