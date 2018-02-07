Жительница села Крестовоздвиженка украла у соседки бензопилу

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В Константиновском районе сотрудники полиции раскрыли кражу. В дежурную часть местного отделения полиции обратилась жительница села Крестовоздвиженка. Женщина 1987 года рождения сообщила, что из её дома пропало имущество.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Предварительно установлено, что к краже имущества причастна соседка потерпевшей. Подозреваемая 1990 года рождения, оборвав цепочку с навесным замком на входной двери, проникла в дом и похитила бензопилу. Злоумышленница призналась в содеянном.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Похищенное имущество полицейские вернули законной владелице. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, сообщает Амурское управление МВД.