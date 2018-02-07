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сегодня, 11:50 16

Жительница села Крестовоздвиженка украла у соседки бензопилу

Жительница села Крестовоздвиженка украла у соседки бензопилу
Фото: mamadysh-rt.ru

В Константиновском районе сотрудники полиции раскрыли кражу. В дежурную часть местного отделения полиции обратилась жительница села Крестовоздвиженка. Женщина 1987 года рождения сообщила, что из её дома пропало имущество.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Предварительно установлено, что к краже имущества причастна соседка потерпевшей. Подозреваемая 1990 года рождения, оборвав цепочку с навесным замком на входной двери, проникла в дом и похитила бензопилу. Злоумышленница призналась в содеянном.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Похищенное имущество полицейские вернули законной владелице. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, сообщает Амурское управление МВД.

Просмотров всего: 636

#криминал #происшествия

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Комментарии
Показать все (16) Обсудить на форуме
  • Братеев

    Братеев
    4 часа назад

    нам такие соседки не нужны

  • Victrix

    Victrix
    4 часа назад

    хозяйственная, все в дом, все детям...

  • домовенок

    домовенок
    3 часа назад

    Братеев

    нам такие соседки не нужны



    Да и новости такие тоже

  • Терапевт

    Терапевт
    3 часа назад

    домовенок

    Братеев

    нам такие соседки не нужны



    Да и новости такие тоже



    Тебе надо чтобы жительница Крестовоздвиженки расчленила соседку бензопилой?

  • домовенок

    домовенок
    3 часа назад

    Во-первых, не надо тыкать

    ТЫ, хоть и терапевт, но хамоват.

    Во-вторых, у ТЕБЯ явные хирургические фантазии. Где в новости прочитал о желании соседки расчленить?

    В - третьих, многих уже (но не тебя) задолбал новостной негатив, и ни к чему дополнять его всякой ерундой.

  • ММС

    ММС
    3 часа назад

    Следующая статья будет "Крестовоздвиженская резня бензопилой".

  • домовенок

    домовенок
    3 часа назад

    ММС

    Следующая статья будет "Крестовоздвиженская резня бензопилой".



  • Терапевт

    Терапевт
    3 часа назад

    домовенок

    Во-первых, не надо тыкать



    Значит напиши не домовенок, а 2 домовенка, или домовенок и леший, тогда будет на вы!

  • Shift

    Shift
    3 часа назад

    Терапевт

    домовенок

    Во-первых, не надо тыкать



    Значит напиши не домовенок, а 2 домовенка, или домовенок и леший, тогда будет на вы!



  • домовенок

    домовенок
    3 часа назад

    Терапевт

    домовенок

    Во-первых, не надо тыкать



    Значит напиши не домовенок, а 2 домовенка, или домовенок и леший, тогда будет на вы!



    А ты напиши "Терапевт - неудавшийся хирург", тогда тоже будет на "вы"

  • домовенок

    домовенок
    3 часа назад

    Shift

    Терапевт

    домовенок

    Во-первых, не надо тыкать



    Значит напиши не домовенок, а 2 домовенка, или домовенок и леший, тогда будет на вы!





    Shift, а где два ха-ха под моим комментом?

    Эх, друг.....

  • Shift

    Shift
    2 часа назад

    домовенок

    Shift

    Терапевт

    домовенок

    Во-первых, не надо тыкать



    Значит напиши не домовенок, а 2 домовенка, или домовенок и леший, тогда будет на вы!





    Shift, а где два ха-ха под моим комментом?

    Эх, друг.....



    я объективен просто..шутка сказанная дважды - уже не шутка..

  • домовенок

    домовенок
    2 часа назад

    Shift

    домовенок

    Shift

    Терапевт

    домовенок

    Во-первых, не надо тыкать



    Значит напиши не домовенок, а 2 домовенка, или домовенок и леший, тогда будет на вы!





    Shift, а где два ха-ха под моим комментом?

    Эх, друг.....



    я объективен просто..шутка сказанная дважды - уже не шутка..



    Ладно.... замнем для ясности

  • Терапевт

    Терапевт
    1 час назад

    домовенок

    Терапевт

    домовенок

    Во-первых, не надо тыкать



    Значит напиши не домовенок, а 2 домовенка, или домовенок и леший, тогда будет на вы!



    А ты напиши "Терапевт - неудавшийся хирург", тогда тоже будет на "вы"



    А мне на твоё вы наплевать и растереть...

  • домовенок

    домовенок
    1 час назад

    Терапевт

    домовенок

    Терапевт

    домовенок

    Во-первых, не надо тыкать



    Значит напиши не домовенок, а 2 домовенка, или домовенок и леший, тогда будет на вы!



    А ты напиши "Терапевт - неудавшийся хирург", тогда тоже будет на "вы"



    А мне на твоё вы наплевать и растереть...



    И не удивительно, учитывая качество образования и воспитания современных мед.работников - терапевты, которые втайне (почти по Фрейду) грезят о расчлененке и которых, вдобавок, основам этикета учат домовята

  • Терапевт

    Терапевт
    55 минут назад

    3.1

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